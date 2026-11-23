Cómo ver el Slovan Bratislava vs Real Betis con una VPN

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 National Football Stadium

El Slovan Bratislava recibe al Real Betis en la Champions League, en el Estadio Nacional de Fútbol de Bratislava. Es un duelo de la fase de liga entre un equipo que lucha por mantenerse en la competición y otro que aspira seriamente a avanzar.

El Slovan atraviesa un momento difícil en Europa. Cayó por 4-0 ante el LASK en su último partido de Champions League, un resultado que lo dejó anclado en el último puesto de la tabla.

El equipo de Yaya Toure ha mostrado más regularidad en la competición nacional. Ganó 0-1 a domicilio al Ruzomberok en la 1. Liga el 21 de noviembre, después de empatar 2-2 con el Trencin.

El Betis llega a Eslovaquia en un estado de forma aceptable a las órdenes de Manuel Pellegrini. Empató 1-1 con el Sevilla en El Gran Derbi del fin de semana: Antony adelantó a los verdiblancos y Kike Salas igualó en el tiempo añadido.

Ese resultado prolongó una buena racha que incluye victorias ante Navalcarnero, Elche y Málaga. Su única derrota en los últimos cinco partidos llegó en Europa, por 2-1 frente al Borussia Dortmund.

El Betis ocupa el undécimo puesto en la tabla de la Champions League y tiene una buena dinámica que mantener. El Slovan necesitará mejorar mucho lo mostrado ante el LASK para sacar algo de este partido.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el encuentro.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre el canal de televisión ni la retransmisión en directo del Slovan Bratislava vs Real Betis. Actualizaremos esta página en cuanto se confirmen los detalles de la emisión.

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