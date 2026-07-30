Slot encabeza la lista de candidatos para suceder a Jaissle en el Al-Ahli saudí

La directiva del Al-Ahli saudí ha iniciado sus gestiones para elegir a un nuevo entrenador para el equipo, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que está cerca de asumir el banquillo del Newcastle United, mientras que el neerlandés Arne Slot ha surgido como uno de los principales candidatos para dirigir al campeón de Asia.

Según la cadena talkSPORT, Slot ha entrado en la lista de candidatos para dirigir al Al-Ahli, en un contexto en el que el club busca contratar a un técnico con gran experiencia europea, de cara a la próxima etapa.

Jaissle presentó su dimisión, según los informes, y está cerca de fichar por el Newcastle, después de que Eddie Howe decidiera abandonar su cargo tras cinco años al frente de las Urracas, lo que abrió la puerta a que el Al-Ahli buscara un sustituto para el técnico alemán.

Jaissle asumió el banquillo del Al-Ahli en 2023 tras su salida del Red Bull Salzburgo austriaco, y logró resultados destacados durante su etapa con el equipo, al que dirigió en 138 partidos, en los que consiguió 92 victorias, además de proclamarse campeón de la Liga de Campeones de Asia de la Élite en dos ocasiones consecutivas.

Slot vuelve a primer plano

Arne Slot es uno de los nombres más destacados que están sobre la mesa del Al-Ahli, después de que quedara disponible en el mercado de entrenadores desde su salida del Liverpool el pasado mayo, tras más de dos temporadas en las que dirigió al equipo hasta la conquista del título de la Premier League en 2025.

Pese a haber recibido varias ofertas durante el último periodo, entre ellas una del Fulham, el técnico neerlandés prefirió no volver a los banquillos, antes de que el club londinense se decantara por contratar a Álvaro Arbeloa.

El nombre de Slot también se vinculó con el banquillo del Milan antes de que el club italiano contratara a Ruben Amorim, además de ser propuesto para asumir la dirección de la selección de los Países Bajos, aunque hasta ahora sigue sin club.

Vítor Pereira, entre las opciones

El interés del Al-Ahli no se limita a Slot, ya que el club también sitúa al entrenador portugués Vítor Pereira en la lista de candidatos, aprovechando su experiencia previa en la liga saudí.

Según el informe, el Al-Ahli no ha mantenido hasta ahora ninguna negociación oficial con Pereira, pero sigue siendo una de las opciones que se barajan con fuerza.

El técnico portugués, de 58 años, cuenta con una experiencia previa en Arabia Saudí con el Al-Shabab, y ya dirigió al Al-Ahli en 2013, antes de hacerse cargo del Wolverhampton y luego del Nottingham Forest en la liga inglesa.

Pereira dejó el Nottingham Forest a principios del pasado julio, pese a haber logrado mantener al equipo en la Premier League y llegar a las semifinales de la Europa League, quedando así disponible para regresar a los banquillos.

El Al-Ahli se mueve con rapidez

Por su parte, el periodista saudí Walid Said reveló que la directiva del Al-Ahli ya ha iniciado negociaciones oficiales con varios entrenadores para elegir al sucesor de Jaissle.

Explicó que la lista actual incluye a cinco entrenadores, entre ellos un técnico alemán, mientras que las negociaciones continúan para resolver la identidad del nuevo director técnico que dirigirá al equipo durante la próxima temporada.