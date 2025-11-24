Slavia Praga vs. Athletic Club de Bilbao, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slavia Praga recibe a Athletic Club de Bilbao este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Eden Arena, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Slavia Praga vs. Athletic Club de Bilbao de la Champions League 2025-26

Los Rojiblancos llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Arsenal en la fecha cuatro. El equipo dirigido por Jindřich Trpišovský es trigésimo en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, los Leones cayeron por 0-2 frente a Newcastle en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Ernesto Valverde es vigésimo séptimo en la tabla con tres unidades.

Cómo ver Slavia Praga vs Athletic Club de Bilbao, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 3 Sudamérica Flow Sports (Argentina), ESPN 6 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México FOX, Caliente TV Estados Unidos Paramount+, ViX

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se podrá seguir por FOX y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports, ESPN 6 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX.

Hora de inicio de Slavia Praga vs Athletic Club de Bilbao

Liga de Campeones - Champions League Fortuna Arena

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Eden Arena.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Slavia Praga

Jindřich Trpišovský habló sobre el duelo ante Ernesto Valverde, en el que será su cuarto enfrentamiento desde el banquillo.

"Tenemos una historia juntos. Ernesto es un chico muy majo que ha jugado en grandes clubes y su currículum es una excelente carta de presentación. Al ver al equipo, se nota inmediatamente que es él quien lo entrena. Me gusta su tranquilidad y la perspectiva que tiene durante los partidos".

"Tengo muchas ganas de verlo. Siempre le hemos puesto los partidos difíciles. Creo que volverá a ser así y hablaremos después del partido", expresó el entrenador checo.

Noticias de la Athletic Club de Bilbao

Los Leones tendrán que afrontar el desafío sin Iñaki Williams y Nico Serrano, ambos lesionados.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

SLP Último partidos ATH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Athletic Bilbao 1 - 0 Slavia Praga 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Clasificación

