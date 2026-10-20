En la élite del fútbol, el juego avanza a un ritmo implacable: la velocidad, los duelos físicos y la presión constante pueden hacer que todo suceda demasiado deprisa sobre el césped.

Para futbolistas de élite como Harry Kane, Mohammed Kudus, Romeo Lavia y Lexi Lloyd-Smith, el ruido desaparece, el juego parece ralentizarse y la calma toma el control.

Para ayudar a los jugadores a encontrar esa claridad en los momentos de mayor intensidad, Skechers Football ha presentado oficialmente la colección Beyond Illusion Pack, con una nueva y llamativa combinación de colores para los modelos SKX_2 Elite FG y Razor 2 Elite FG.

Diseñada en torno a la idea de que la comodidad lo cambia todo, la colección se inspira visualmente en la inmensa belleza del desierto y combina tonos cálidos de arena con destellos dorados metalizados, detalles en azul ópalo que evocan un oasis y un gris oscuro que aporta equilibrio.

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Diseñadas para quienes marcan diferencias gracias al toque y la visión de juego para dictar el ritmo, las SKX_2 Elite FG están concebidas para ofrecer el máximo control. El modelo incorpora un empeine Fitknit rediseñado que se adapta de forma natural al pie para proporcionar sujeción adaptable y comodidad con transpirabilidad, además de detalles Precision Strike Control en la superficie para optimizar cada toque, pase y disparo.

En la parte inferior, la amortiguación Hyper Burst Pro ofrece una protección reactiva frente a los impactos. El sistema de cordones inclinado se adapta a distintas formas de pie, mientras que una nueva suela multidireccional proporciona la máxima tracción en los giros cerrados.

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Para extremos y delanteros que destacan por su aceleración explosiva, las ligeras Razor 2 Elite FG están diseñadas para alcanzar la máxima velocidad. Con una placa de TPU y fibra de vidrio y una distribución de tacos inspirada en las pistas de atletismo, estas botas maximizan el impulso y permiten desacelerar rápidamente.

El empeine íntegramente de microfibra hace que no necesiten periodo de adaptación desde el primer momento, mientras que una estructura interior de tejido ripstop mantiene el pie sujeto para ofrecer una sensación de contacto directo con el balón. Tanto las Razor 2 como las SKX_2 incorporan también un revestimiento de poliuretano V-Grip de Skechers para aumentar la adherencia al tocar el balón, además de elementos de silicona Grip_Fit en el forro para evitar que el pie resbale.

Compra la colección Skechers Beyond Illusion Pack

Los modelos de gama alta Skechers Beyond Illusion Elite saltan oficialmente al campo el 19 de octubre. Para jugadores de todas las categorías, la colección completa se amplía el 23 de octubre con el lanzamiento de las gamas Academy, Club y Kids Academy. Puedes comprar las botas directamente en la tienda online de Skechers.



