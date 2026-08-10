Un informe periodístico señaló este lunes que Hakim Ziyech ha zanjado su postura sobre su permanencia en el Wydad Athletic Club marroquí.

El portal marroquí "Le360" indicó que la afición del Wydad Athletic vive un estado de enfado y descontento por la manera en que se está gestionando el caso del internacional marroquí Hakim Ziyech, en medio de la incertidumbre que rodea su futuro con el equipo, pese a que el propio jugador no contempla marcharse durante el actual mercado de fichajes estival.

Ziyech zanja su futuro

Según fuentes cercanas al Wydad, Ziyech está decidido a continuar su etapa con el club, y considera que la solución no pasa por buscar un nuevo equipo, sino por respetar el contrato que le vincula al conjunto rojo, especialmente después de que el jugador, desde su llegada a Casablanca, se haya convertido en uno de los elementos más comprometidos y disciplinados del equipo.

Las mismas fuentes recalcaron que Ziyech ha sido cuidadoso desde su incorporación al Wydad en cumplir plenamente con sus obligaciones profesionales, pues acude puntualmente a los entrenamientos con antelación, además de mostrar una gran implicación en la vida del grupo, algo que le ha valido el aprecio de varios de sus compañeros dentro del equipo rojo.

El enfado de la afición del Wydad se ha multiplicado en las últimas horas, tras difundirse datos que apuntan a la existencia de presiones sobre el jugador desde la llegada de la nueva junta directiva presidida por Brahim El Asri, en un momento en el que se esperaba que Ziyech fuera uno de los pilares más destacados del nuevo proyecto deportivo del club.

Los datos que han circulado desde las mismas fuentes señalan que la forma de gestionar el caso durante el último periodo ha hecho que las cosas avancen en una dirección que podría empujar a Ziyech a tomar por sí mismo la decisión de marcharse; sin embargo, el jugador no ha afrontado la situación con lógica de escalada y ha optado, hasta ahora, por mostrar flexibilidad en su trato con los responsables del club.

Es más, la postura del internacional marroquí se ha mantenido clara: no quiere irse, ni reclama ningún privilegio nuevo, sino que únicamente pide que se respeten las cláusulas del contrato que le vincula al Wydad.

Ziyech rechaza una rebaja de su salario

Esto llega en un momento en el que Ziyech también rechaza la idea de reducir su salario mensual, al considerar que la contraprestación económica acordada forma parte del contrato actual, y no es objeto de renegociación mientras el jugador y el club no hayan entrado en negociaciones por un nuevo contrato.

Ziyech ya había zanjado su postura anteriormente e informó a los responsables del Wydad de que no contempla abandonar el equipo durante el mercado estival, pese a los interrogantes que han acompañado a su futuro desde la elección de la nueva junta directiva.

En el plano deportivo, no se puede ignorar el aporte que brindó el jugador durante la temporada pasada, pues contribuyó, a pesar de las lesiones que le apartaron de varios partidos, a lograr una serie de resultados positivos para el equipo rojo.

Ziyech disputó 12 partidos en la liga, en los que marcó 8 goles y dio dos asistencias, entre ellos un triplete ante el Hassania Agadir y un doblete frente al Club Meknasi.

También marcó un gol en la Copa Confederación de la CAF, confirmando que su experiencia y su capacidad para definir de cara a portería siguieron siendo uno de sus puntos fuertes más destacados, a pesar de lo limitado de sus participaciones debido a los problemas físicos.

Desde su traspaso al Wydad en octubre de 2025 procedente del Al Duhail catarí, Ziyech se ha hecho un hueco dentro del grupo, aprovechando una brillante trayectoria europea que inició en los Países Bajos con el Heerenveen y el Twente, antes de alcanzar la cima de su esplendor con el Ajax de Ámsterdam, para después vivir una etapa con el Chelsea inglés, con el que se proclamó campeón de la Liga de Campeones de Europa, además de sus pasos por el Galatasaray y el Al Duhail.

La directiva del Wydad ante un caso delicado

Mientras los datos confirman que el jugador quiere continuar en el complejo Mohamed Benjelloun, la directiva del Wydad se encuentra ante un caso delicado que requiere una gran dosis de sensatez, sobre todo porque cualquier decisión que pudiera empujar a Ziyech a marcharse provocaría más polémica en el entorno del club.

La afición del Wydad, por su parte, parece no estar dispuesta a aceptar el escenario de la marcha de un jugador de la talla de Hakim Ziyech, especialmente tras el rendimiento que ofreció durante la temporada pasada, lo que convierte la forma de gestionar su futuro en uno de los asuntos más destacados que pondrán a prueba la capacidad de la nueva junta para gestionar la próxima etapa.