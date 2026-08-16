Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció el once inicial de su equipo para el enfrentamiento ante el Manchester City, este domingo, en la Community Shield.

Arteta apostó por un tridente ofensivo, formado por: Noni Madueke, Christos Tzolis y Kai Havertz.

El once inicial completo quedó de la siguiente manera: Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Zubimendi - Ødegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

En el otro bando, Enzo Maresca apostó por la máxima potencia del Manchester City, con la siguiente alineación:

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Cherki - Foden - Doku - Haaland.

El delantero egipcio Omar Marmoush se sienta en el banquillo del City en el partido de hoy.

