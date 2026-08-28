Hansi Flick, entrenador del Barcelona, envió un nuevo mensaje a Alejandro Baldé durante el partido ante el Athletic Club, que terminó con victoria de los blaugranas por 2-0 en LaLiga.

Después de que Flick hablara en la rueda de prensa y presionara a Baldé para que ofreciera el 100% de su nivel, el técnico se encargó de enviar otro mensaje desde el banquillo a través de sus decisiones frente al conjunto vasco.

Xavi Espart fue titular en el partido ante el Athletic y, cuando Flick hizo un cambio en el lateral izquierdo, optó por Joao Cancelo.

El diario Sport señaló que Baldé, que había comenzado a calentar, regresó al banquillo y no pudo ocultar su malestar, como haría cualquier futbolista profesional, por no haber podido participar en el partido.

Baldé sabe que su misión es difícil, y no solo porque Hansi Flick se lo haya comunicado, sino porque el técnico alemán ya está actuando conforme a este planteamiento. Por ello, el jugador se encuentra ante una situación complicada y, hasta ahora, ha optado por seguir luchando por permanecer en el Barcelona.

A Flick le encantaría ver una versión mejor de Baldé, quien a sus 22 años todavía posee un gran potencial.

Baldé pasó de ser un jugador titular a un futbolista de banquillo, y su situación se vio afectada en los últimos días por la irrupción con fuerza de Xavi Espart, después de que este pasara a llevar dorsal con el primer equipo y jugara como lateral izquierdo adelantado, además de la incorporación de Joao Cancelo.

Baldé puede aceptar este desafío o replantearse y volver a estudiar las ofertas del mercado de fichajes. En esta etapa, y con el 1 de septiembre cada vez más cerca, resulta difícil encontrar un buen destino, aunque el Manchester United podría abrirle sus puertas en cualquier momento, tal como circularon durante las últimas horas noticias sobre el interés del Milan en él.

El lateral tiene un valor aproximado de 40 millones de euros, ya que el Barcelona considera que su salida, en caso de producirse, debería aportar una cantidad importante a las arcas del club. Baldé tiene otra opción, que consiste en esperar hasta el mercado de fichajes invernal y, si continúa en su actual papel secundario, empezar a pensar en marcharse.

Baldé está vinculado con el Barcelona mediante un contrato hasta el año 2028, que incluye una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Entre las opciones alternativas figura también la cesión, al estilo de la operación que se realizó con Araújo y el Liverpool, pero este escenario no está sobre la mesa en este momento.

La decisión recae, en primer lugar, sobre el propio Baldé: continuar y luchar por hacerse con un lugar en el once, o buscar opciones que le garanticen un papel protagonista en otro club.

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