Sitio senegalés: un contratiempo para Marruecos en el caso de la final de la Copa Africana de Naciones

Un informe senegalés aseguró que durante la audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo se produjeron novedades que calificó de reveses para Marruecos, en el marco del litigio legal con Senegal por la final de la Copa Africana de Naciones, todo ello según lo que describió como "información filtrada de una sesión cerrada", sobre cuyos detalles no se ha emitido ninguna confirmación oficial.

El portal senegalés "Seine News" afirmó que la parte marroquí intentó, durante la audiencia celebrada en la ciudad suiza de Lausana, apoyarse en un segundo informe atribuido al árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala, con el objetivo de presentar una versión diferente de los acontecimientos que vivió la final.

Según la versión de "Seine News", el informe oficial del árbitro señaló que el partido se detuvo en el minuto 97, antes de reanudarse el juego unos 12 minutos después, pero no incluyó, de acuerdo con el portal, ninguna referencia a la retirada de la selección senegalesa ni a considerarla perdedora del encuentro.

El portal sostuvo que los representantes de la Confederación Africana de Fútbol plantearon dudas sobre la existencia misma de ese segundo informe "inventado", lo que, según afirmó, llevó a descartar esa vía de las discusiones tras una polémica durante la sesión.

El portal también indicó que la defensa marroquí planteó dudas sobre la posibilidad de que el árbitro Ndala hubiera sido influido por su compatriota Olivier Savary, presidente del comité de árbitros de la Confederación Africana, aunque no presentó en su informe ninguna prueba pública que acreditara la veracidad de esa afirmación.

En contrapartida, el portal señaló que la defensa senegalesa se aferró al principio del "terreno de juego", que se basa en el carácter definitivo de las decisiones arbitrales relativas a los hechos del partido y a su resultado, salvo que se demuestre la existencia de corrupción o mala fe.

Con todo, los detalles aportados por el portal senegalés siguen enmarcados en su propio relato de lo que calificó como filtraciones de una sesión cerrada, y no pueden tratarse como hechos confirmados ni como un fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La decisión final del tribunal sigue siendo la que dirima el litigio entre ambas partes.