Sistema excepcional en la jornada inaugural: ¿por qué se disputan los partidos de la Champions League en 3 días?

La Liga de Campeones vivió hace 3 temporadas un cambio radical en su sistema, con la adopción de la fase de liga en lugar de la fase de grupos, algo que se reflejó también en el calendario de partidos, especialmente en la jornada inaugural, que se disputa de forma excepcional a lo largo de 3 días: martes, miércoles y jueves.

Esta distribución difiere del formato tradicional del torneo, acostumbrado a celebrar los partidos de la Liga de Campeones únicamente los martes y miércoles por la noche.

Una «semana exclusiva» para cada torneo europeo

Según un informe publicado por el diario español «Marca» este jueves, la principal razón detrás de la disputa de los partidos de la primera jornada en 3 días se debe al concepto de la «semana exclusiva» que ha adoptado la Unión Europea de Fútbol, «UEFA», dentro del nuevo sistema de las competiciones continentales.

En virtud de este sistema, cada uno de los tres grandes torneos europeos —la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga de la Conferencia Europa— dispone de una semana dedicada por completo dentro del calendario de competiciones.

Por tanto, los partidos de la jornada inaugural de la Liga de Campeones no coinciden con los partidos de los otros dos torneos europeos, lo que otorga a la competición un mayor espacio de atención y cobertura televisiva, y permite distribuir los partidos en más horarios ante los espectadores de todo el mundo.

¿Por qué el torneo necesita 3 días?

La decisión no está ligada únicamente al deseo de aumentar el espacio de presencia mediática, sino que conlleva también objetivos económicos y comerciales importantes.

La primera jornada acoge la disputa de 18 partidos, y su distribución en 3 días permite reducir el número de enfrentamientos que se juegan en el mismo horario, de modo que el aficionado puede seguir un mayor número de partidos en directo en lugar de verse obligado a elegir entre ellos.

Consulta los horarios y resultados de los partidos de la jornada inaugural de la Liga de Campeones

Esto también brinda a los propietarios de los derechos de emisión la oportunidad de aprovechar un mayor número de franjas horarias disponibles, algo que ayuda a elevar los índices de audiencia y a maximizar los ingresos publicitarios de los clubes y de la Unión Europea de Fútbol.

¿Por qué el sistema no se mantiene durante todo el torneo?

Pese a que la primera jornada goza de este privilegio, la disputa de los partidos de la Liga de Campeones en 3 días no es una norma que se mantenga durante toda la fase de liga.

Tras la jornada inaugural, los partidos del torneo vuelven a su calendario habitual, con los enfrentamientos disputados a lo largo de los martes y miércoles, hasta la penúltima jornada de la fase de liga.

Los partidos de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones se disputan los días 13 y 14 de octubre próximo, tras el final del parón internacional.

De este modo, las noches de los jueves regresan a la Liga Europa y a la Liga de la Conferencia Europa, mientras que la distribución de la primera jornada de la Liga de Campeones en martes, miércoles y jueves sigue siendo un caso excepcional ligado a la idea de la «semana exclusiva».

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