Sismo en Medellín: ¿Peligra el partido por Copa Libertadores entre Nacional y La Guaira?

La ciudad donde se disputará el juego de vuelta por la fase 2 de la competición sufrió un fuerte temblor.

Sobre las 16:09 la capital antioqueña sufrió un fuerte sismo que sacudió con algo de violencia a los habitantes del Valle del Aburra.

Los reportes iniciales no arrojan victimas, ni heridos, tampoco daños materiales considerables, por lo que no se tomarán acciones de contingencia para el partido por Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Deportivo La Guaira.

El horario del juego se mantiene para las 18:30 hora local.