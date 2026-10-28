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Harry Kane es oficialmente el mejor jugador del planeta tras ganar el Balón de Oro, pero su vitrina de trofeos podría recibir pronto una distinción aún más prestigiosa. El capitán de Inglaterra hizo historia el lunes por la noche en Londres, y el Gobierno británico ya se ha pronunciado sobre las crecientes peticiones para que el delantero sea nombrado caballero.

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Crecen las peticiones para que Kane reciba el máximo honor de la realeza

El delantero del Bayern de Múnich se alzó con el máximo galardón individual del fútbol en una fastuosa ceremonia en Londres, imponiéndose a la dura competencia de Kylian Mbappe y Lamine Yamal. Así, se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro en un cuarto de siglo y logró la hazaña exactamente 70 años después de que Sir Stanley Matthews recibiera el premio inaugural.

Tras este hito, los diputados laboristas Rosena Allin-Khan y Clive Efford respaldaron públicamente la propuesta de nombrar caballero al capitán de Inglaterra cuando termine su carrera como futbolista. De inmediato surgieron especulaciones sobre si el referente de la selección podría figurar en la próxima lista de condecoraciones de Año Nuevo.

Downing Street responde a las especulaciones sobre el nombramiento de Kane como caballero

Ante los medios, una portavoz del primer ministro Andy Burnham elogió el monumental logro del delantero, aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que reciba un título de la realeza. Señaló que las más altas instancias del Gobierno son muy conscientes de su impacto en el fútbol inglés.

«Sí, el primer ministro quiere felicitar a Harry Kane por ganar el Balón de Oro», declaró la portavoz. «Ser el primer inglés en ganarlo en 25 años es un logro extraordinario, y qué momento para hacerlo aquí, en casa, 70 años después de que Sir Stanley Matthews ganara el premio inaugural».

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Y añadió: «Es la culminación de una temporada extraordinaria. Harry sigue siendo un ejemplo brillante para los jóvenes futbolistas de todo el país, y el primer ministro sabe que toda la nación estará enormemente orgullosa de él. Y, con suerte, no tardará mucho en llegar otro trofeo que celebrar con Inglaterra».

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Preguntada directamente por la posibilidad de que Kane sea nombrado caballero, respondió con cautela. «En cuanto a su pregunta sobre ese nombramiento, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que Harry Kane ha aportado muchísimo al fútbol inglés y en que este es un momento muy especial para él en el país. Pero, como siempre, no voy a anticiparme al proceso de concesión de honores».

Kane reflexiona sobre un triunfo individual histórico

El galardón llega tras una fenomenal temporada con el Bayern de Múnich y un Mundial sobresaliente en el que llevó a Inglaterra hasta el tercer puesto con sus goles. Al subir al escenario en su ciudad natal, un emocionado Kane expresó su profundo agradecimiento por el reconocimiento.

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«Casi me he quedado sin palabras. Estar aquí, en Londres, lo ha hecho aún más especial», comentó Kane. «Ha sido un buen presagio para mí esta noche. Gracias a todos los que me habéis votado. Imagino que este año ha sido difícil. Hay futbolistas de talla mundial en esta sala esta noche. Felicidades a todos los ganadores y nominados de esta noche. Es impresionante lo que pueden conseguir la determinación y el trabajo duro».

También quiso compartir el protagonismo con sus compañeros de selección y destacó el espíritu colectivo que han mostrado durante los últimos 12 meses. «A mis compañeros de Inglaterra, les digo lo mismo. Hemos tenido un año especial. No fue el año perfecto, pero vivimos muchos grandes momentos. Forjamos un gran vínculo».

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En busca de títulos colectivos con su club y su selección

Cuando regrese a sus compromisos con el Bayern de Múnich, Kane se centrará en mantener su extraordinaria capacidad goleadora para conquistar grandes títulos. Sin embargo, la selección sigue siendo claramente una enorme prioridad bajo la dirección de Thomas Tuchel, y el delantero está plenamente centrado en levantar un trofeo con Inglaterra.

Al concluir su discurso, Kane subrayó su compromiso inquebrantable con Inglaterra. Dijo: «La unión que había en el hotel durante el Mundial. Es un honor ser vuestro capitán y lideraros. Me llena de orgullo. Este premio es para todos nosotros, sin duda. Thomas Tuchel y el cuerpo técnico de Inglaterra, también es admirable vuestro liderazgo, cómo nos impulsáis y cómo nos exigís mantener el nivel».