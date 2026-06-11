Siphiwe Tshabalala, icono del Mundial, da un giro a su carrera: esto es a lo que se dedica ahora

Han pasado 16 años desde el emblemático primer gol de Siphiwe Tshabalala en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Ahora, a sus 41 años, el extremo se dedica a otra cosa.

Muchos aficionados recuerdan ese tanto: en el Mundial que su país organizó, Tshabalala abrió el marcador frente a México con un gran disparo. El partido acabó 1-1.

Curiosamente, ambas selecciones se reencontrarán este jueves en el partido inaugural del Mundial, esta vez en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El exinternacional, con 91 partidos a sus espaldas, se retiró en 2021 y se centró en su crecimiento personal.

En 2020 publicó «Super Shabba – The African Superhero», donde relata su infancia en Soweto y los obstáculos que superó.

El libro busca inspirar a los jóvenes a creer en sus sueños. Además, Tshabalala se ha adentrado en el mundo académico.

Ha completado un programa en la Harvard Business School y participa en el Programa Ejecutivo para Jugadores de la FIFA. A través de su fundación, ofrece oportunidades educativas y deportivas a jóvenes.