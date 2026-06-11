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South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport
Siep Engelen

Traducido por

Siphiwe Tshabalala, icono del Mundial, da un giro a su carrera: esto es a lo que se dedica ahora

World Cup
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
S. Tshabalala

Han pasado 16 años desde el emblemático primer gol de Siphiwe Tshabalala en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Ahora, a sus 41 años, el extremo se dedica a otra cosa. 

Muchos aficionados recuerdan ese tanto: en el Mundial que su país organizó, Tshabalala abrió el marcador frente a México con un gran disparo. El partido acabó 1-1. 

Curiosamente, ambas selecciones se reencontrarán este jueves en el partido inaugural del Mundial, esta vez en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El exinternacional, con 91 partidos a sus espaldas, se retiró en 2021 y se centró en su crecimiento personal.

En 2020 publicó «Super Shabba – The African Superhero», donde relata su infancia en Soweto y los obstáculos que superó. 

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Mexico crest
Mexico
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Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA

El libro busca inspirar a los jóvenes a creer en sus sueños. Además, Tshabalala se ha adentrado en el mundo académico. 

Ha completado un programa en la Harvard Business School y participa en el Programa Ejecutivo para Jugadores de la FIFA. A través de su fundación, ofrece oportunidades educativas y deportivas a jóvenes.

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