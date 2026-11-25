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El Bayern de Múnich ha emitido este miércoles un comunicado oficial sobre el estado de salud de su estrella, Jamal Musiala, tras la polémica de los últimos días en torno a los detalles de su lesión y a las pruebas médicas a las que se ha sometido. El comunicado llega antes del viaje del equipo a Francia para enfrentarse al Lille en la Liga de Campeones.

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La crisis se remonta a las informaciones y declaraciones que plantearon dudas sobre la naturaleza del estado de salud del futbolista alemán y sobre las pruebas a las que se ha sometido en los últimos tiempos, a lo que se suma la polémica por la postura de la directiva del Bayern sobre su futuro. Todo ello llevó al club y a la agencia del jugador a emitir una aclaración conjunta para poner fin a los rumores que circulaban.

Jamal Musiala sufre desde hace varios meses un trastorno neurológico que le provoca un gran sufrimiento. La situación le afecta a él y también al Bayern de Múnich, que recientemente ha recibido duras críticas por proponer una rebaja de su salario debido a su discreto rendimiento. El caso está generando un amplio debate en Alemania.

Musiala sufrió una recaída el pasado lunes, según reveló el diario «Bild», y parece poco probable que su enfermedad se cure a corto plazo.

El Bayern de Múnich se prepara para medirse este miércoles al Lille francés en la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en un momento en el que el caso Musiala ha acaparado el protagonismo en el club después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre las pruebas médicas a las que se ha sometido el jugador.

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El asunto desató una gran polémica tras las declaraciones de algunos dirigentes, antiguos y actuales, del club sobre el futuro de Musiala . Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich, y Karl-Heinz Rummenigge, ex director ejecutivo del club, pusieron en duda que el jugador pueda recuperar su nivel anterior tras los problemas de salud que ha sufrido. También se plantearon preguntas sobre la posibilidad de revisar su salario y las condiciones de su contrato si no recupera su nivel habitual, lo que abrió la puerta a duras críticas contra la directiva del club.

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La polémica creció tras la intervención de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), que criticó las declaraciones de los dirigentes del Bayern de Múnich. A su juicio, hablar públicamente de una posible rebaja salarial del jugador por su situación de salud supone una presión inaceptable sobre él durante su recuperación, sobre todo porque los contratos deben respetarse al margen de las lesiones o de una caída en el rendimiento.

En su comunicado conjunto con la agencia «11WINS», que representa a Musiala, el Bayern de Múnich explicó que la reunión celebrada ayer martes fue productiva y que la salud del jugador es la máxima prioridad para ambas partes, y subrayó que el futbolista cuenta con todo el apoyo durante su proceso de recuperación y de vuelta a los terrenos de juego.

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El comunicado añade que Jamal Musiala se sometió a su primera prueba médica el 22 de abril de 2025 por síntomas similares a crisis de ausencia, y precisa que la prueba se realizó en coordinación con el Bayern de Múnich y con los servicios médicos del club, en cuanto aparecieron por primera vez los síntomas neurológicos.

El club alemán y la agencia del jugador confirmaron su acuerdo para seguir dialogando en las próximas semanas con espíritu de colaboración y confidencialidad, en señal del deseo de ambas partes de contener la polémica en torno al estado de salud de Musiala y de no revelar más detalles que los recogidos en el comunicado conjunto.

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Estos acontecimientos llegan en un momento en el que Musiala intenta recuperar su puesta a punto física y técnica, después de unos problemas de salud que le impidieron jugar con regularidad y antes de sufrir una lesión muscular durante el parón internacional que le apartó de nuevo de los partidos durante un tiempo.

El futbolista alemán disputó los últimos minutos del partido entre el Bayern de Múnich y el Colonia, que terminó con empate 1-1 el 20 de noviembre, tras casi dos meses de baja por la lesión muscular. Además, viajó con la expedición del equipo a Francia para preparar el duelo ante el Lille, aunque eso no significa necesariamente que esté en condiciones de jugar el partido.

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Musiala ya había revelado que sufre crisis de ausencia relacionadas con un trastorno neurológico, y explicó que su estado no supone un peligro para su salud y que tiene intención de continuar su carrera futbolística. Por ello, su vuelta a los terrenos de juego despierta un gran interés en el club alemán y entre su afición.

El Bayern de Múnich espera que termine la crisis que rodea a su joven estrella y que el jugador disponga del tiempo y el apoyo necesarios para recuperar su nivel, sobre todo porque tiene contrato con el club bávaro hasta 2030 y es una de las principales piezas con las que cuenta el equipo para los próximos años.