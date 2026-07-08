Sin Trump, no pasa nada: la FIFA mantiene la ridícula tarjeta amarilla a Michael Olise

La tarjeta amarilla que Michael Olise recibió en el Mundial contra Paraguay (0-1) se mantiene. El seleccionador francés, Didier Deschamps, confirmó en la rueda de prensa previa a los cuartos de final contra Marruecos que la FIFA rechazó la apelación de la Federación Francesa de Fútbol.

Francia sufrió en octavos ante Paraguay, que logró neutralizar al favorito durante gran parte del partido. No fue hasta veinte minutos del final cuando Mbappé marcó de penalti el 1-0.

Prácticamente nadie pasó por alto el juego sucio de los paraguayos. Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez y el exjugador del Getafe Omar Alderete destacaron por acciones antideportivas.

Francia mantuvo la calma, aunque terminó con tres amonestados. Paraguay no recibió ninguna, pese a codazos, provocaciones, simulaciones y hasta pisotear la espinilla de Mbappé.

En el séptimo minuto de descuento, Galarza le mostró la amarilla a Olise tras tirarse al suelo exageradamente; el francés solo había agarrado su camiseta y le pidió que se callara.

La FFF recurrió la decisión ante la FIFA, confiando en un desenlace favorable tras la suspensión de la sanción a Folarin Balogun, gestionada por el presidente estadounidense Donald Trump.

«Esta mañana (miércoles) hemos recibido la decisión de la FIFA de que la tarjeta se mantiene», explicó Deschamps. Con esta resolución, Olise podría ser suspendido para la semifinal: una nueva amarilla ante Marruecos lo dejaría fuera.

Tras los cuartos de final se borran todas las amarillas, así que un jugador puede recibir una en la semifinal sin riesgo de perderse la final.