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Los responsables del arbitraje español han respaldado oficialmente la decisión de no expulsar al defensa del Valencia Pablo Maffeo tras su polémico choque con Kylian Mbappe durante la tensa victoria del Real Madrid en Mestalla. La acción, que se produjo cuando la estrella francesa intentaba abrirse paso hacia la portería, desató de inmediato la indignación del banquillo madridista y centró el debate posterior al partido.

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El CTA aclara en Mestalla su decisión sobre la ocasión manifiesta de gol

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha roto su silencio sobre la polémica acción entre Pablo Maffeo y Kylian Mbappe durante la reciente visita del Real Madrid al Valencia. En la última edición de su programa de análisis, «Tiempo de Revisión», el organismo arbitral examinó el momento en que el exjugador del Mallorca chocó por detrás con Mbappe. Aunque el Real Madrid insistió en que el defensa debía haber sido expulsado por impedir una ocasión manifiesta de gol, el CTA ha respaldado la decisión tomada sobre el terreno de juego de mostrar únicamente una tarjeta amarilla. El análisis confirmó que el árbitro actuó correctamente conforme al reglamento, pese a las intensas protestas del equipo visitante.

El análisis de los árbitros detalla cómo se produjo la falta y dónde estaban situados los jugadores implicados. «Atacante y defensor disputan un balón aéreo. Maffeo empuja a Mbappe por detrás y lo derriba», explicó el CTA en el vídeo, confirmando que la decisión inicial de señalar falta fue correcta. Sin embargo, descartó que la acción mereciera una tarjeta roja, según recoge Sport.

El comité señaló: «El atacante no tenía el control del balón. No se cumplían todas las condiciones para considerar que se impidió una ocasión manifiesta de gol. El empujón frustra un ataque prometedor». Esta interpretación se basa en que, aunque Mbappe se encontraba en una posición peligrosa, todavía no se había hecho plenamente con el balón cuando se produjo el contacto.

La falta de control de Mbappe resulta decisiva

La justificación arbitral se centra en el momento exacto del contacto respecto al control del balón por parte de Mbappe. Según el CTA, el balón aún estaba en el aire y llegaba a los pies del francés, por lo que este no tenía el «control» necesario para que la acción se castigara con una tarjeta roja por impedir una ocasión manifiesta de gol. Aunque Mbappe parecía estar solo ante Stole Dimitrievski, la trayectoria que aún llevaba el balón libró a Maffeo de la expulsión. La decisión permitió al defensa seguir sobre el terreno de juego durante una primera parte en la que protagonizó varios encontronazos con jugadores del Madrid, fiel a su reputación de futbolista intenso.

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Esa intensidad también ha sido señalada por otros jugadores de la liga. Marc Cucurella describió recientemente a su compatriota como «muy intenso y un poco loco» al hablar de su estilo combativo. La presencia de Maffeo en Mestalla fue una fuente constante de fricción, y el incidente con Mbappe fue el momento culminante de su participación. Aunque el Valencia consideró que la falta fue leve, el dictamen del CTA avala la decisión intermedia del árbitro de mostrar una amarilla y conceder un libre directo. Precisamente de esa jugada a balón parado llegó el gol con el que Federico Valverde abrió el marcador para el equipo de Carlo Ancelotti, dando paso a la que acabaría siendo la octava victoria consecutiva del vigente campeón.

El Madrid domina pese a la expulsión tardía de Gaya

Getty Images

El Real Madrid acabó imponiéndose con comodidad por 3-0, pero el partido nunca perdió del todo su tensión. Pese a la polémica en torno a Maffeo, el árbitro sí terminó recurriendo al bolsillo trasero más adelante. El capitán del Valencia, Jose Gaya, fue expulsado en el minuto 79 por una dura entrada en la que también estuvo implicado Mbappe. Para entonces, el resultado ya estaba prácticamente decidido, pero la expulsión aumentó la frustración de la afición local en Mestalla.

El análisis del CTA no se detuvo tanto en este segundo incidente, ya que el partido estaba prácticamente resuelto cuando el equipo arbitral indicó al veterano jugador del Valencia que debía abandonar el terreno de juego. Las repercusiones del encuentro van más allá de las decisiones arbitrales, pues algunas informaciones apuntaron a escenas caóticas tras el pitido final.