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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Sin tarjeta roja para Pablo Maffeo! Los responsables arbitrales explican por qué su entrada sobre Kylian Mbappe no mereció la expulsión ante el Real Madrid

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Los responsables del arbitraje español han respaldado oficialmente la decisión de no expulsar al defensa del Valencia Pablo Maffeo tras su polémico choque con Kylian Mbappe durante la tensa victoria del Real Madrid en Mestalla. La acción, que se produjo cuando la estrella francesa intentaba abrirse paso hacia la portería, desató de inmediato la indignación del banquillo madridista y centró el debate posterior al partido.

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El CTA aclara en Mestalla su decisión sobre la ocasión manifiesta de gol

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha roto su silencio sobre la polémica acción entre Pablo Maffeo y Kylian Mbappe durante la reciente visita del Real Madrid al Valencia. En la última edición de su programa de análisis, «Tiempo de Revisión», el organismo arbitral examinó el momento en que el exjugador del Mallorca chocó por detrás con Mbappe. Aunque el Real Madrid insistió en que el defensa debía haber sido expulsado por impedir una ocasión manifiesta de gol, el CTA ha respaldado la decisión tomada sobre el terreno de juego de mostrar únicamente una tarjeta amarilla. El análisis confirmó que el árbitro actuó correctamente conforme al reglamento, pese a las intensas protestas del equipo visitante.

El análisis de los árbitros detalla cómo se produjo la falta y dónde estaban situados los jugadores implicados. «Atacante y defensor disputan un balón aéreo. Maffeo empuja a Mbappe por detrás y lo derriba», explicó el CTA en el vídeo, confirmando que la decisión inicial de señalar falta fue correcta. Sin embargo, descartó que la acción mereciera una tarjeta roja, según recoge Sport.

El comité señaló: «El atacante no tenía el control del balón. No se cumplían todas las condiciones para considerar que se impidió una ocasión manifiesta de gol. El empujón frustra un ataque prometedor». Esta interpretación se basa en que, aunque Mbappe se encontraba en una posición peligrosa, todavía no se había hecho plenamente con el balón cuando se produjo el contacto.

La falta de control de Mbappe resulta decisiva

La justificación arbitral se centra en el momento exacto del contacto respecto al control del balón por parte de Mbappe. Según el CTA, el balón aún estaba en el aire y llegaba a los pies del francés, por lo que este no tenía el «control» necesario para que la acción se castigara con una tarjeta roja por impedir una ocasión manifiesta de gol. Aunque Mbappe parecía estar solo ante Stole Dimitrievski, la trayectoria que aún llevaba el balón libró a Maffeo de la expulsión. La decisión permitió al defensa seguir sobre el terreno de juego durante una primera parte en la que protagonizó varios encontronazos con jugadores del Madrid, fiel a su reputación de futbolista intenso.

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Esa intensidad también ha sido señalada por otros jugadores de la liga. Marc Cucurella describió recientemente a su compatriota como «muy intenso y un poco loco» al hablar de su estilo combativo. La presencia de Maffeo en Mestalla fue una fuente constante de fricción, y el incidente con Mbappe fue el momento culminante de su participación. Aunque el Valencia consideró que la falta fue leve, el dictamen del CTA avala la decisión intermedia del árbitro de mostrar una amarilla y conceder un libre directo. Precisamente de esa jugada a balón parado llegó el gol con el que Federico Valverde abrió el marcador para el equipo de Carlo Ancelotti, dando paso a la que acabaría siendo la octava victoria consecutiva del vigente campeón.

El Madrid domina pese a la expulsión tardía de Gaya

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Real Madrid acabó imponiéndose con comodidad por 3-0, pero el partido nunca perdió del todo su tensión. Pese a la polémica en torno a Maffeo, el árbitro sí terminó recurriendo al bolsillo trasero más adelante. El capitán del Valencia, Jose Gaya, fue expulsado en el minuto 79 por una dura entrada en la que también estuvo implicado Mbappe. Para entonces, el resultado ya estaba prácticamente decidido, pero la expulsión aumentó la frustración de la afición local en Mestalla.

El análisis del CTA no se detuvo tanto en este segundo incidente, ya que el partido estaba prácticamente resuelto cuando el equipo arbitral indicó al veterano jugador del Valencia que debía abandonar el terreno de juego. Las repercusiones del encuentro van más allá de las decisiones arbitrales, pues algunas informaciones apuntaron a escenas caóticas tras el pitido final.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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