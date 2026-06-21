Sin sorpresas: Hossam Hassan anuncia la lista de Egipto para enfrentar a Nueva Zelanda en el Mundial 2026

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha anunciado el once titular de los Faraones para el partido de hoy contra Nueva Zelanda en el estadio «BC Place», correspondiente a la segunda jornada del Grupo 7 del Mundial 2026.

Ambos equipos buscan su primera victoria tras sumar solo un punto en la jornada inicial.

Egipto debutó con un 1-1 ante Bélgica, y Nueva Zelanda con un 2-2 frente a Irán.

Hossam Hassan mantiene el mismo once que enfrentó a Bélgica, con Mohamed Salah y Omar Marmoush liderando el ataque.

A continuación, la alineación de Egipto ante Nueva Zelanda:

Portero: Mostafa Shubair.

- Defensa: Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh.

- Centrocampo: Mostafa «Zico», Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour.

- Delantera: Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Suplentes: Mohamed El Shenawy, Mahdi Solimán, Mohamed Alaa, Tarek Alaa, Karim Hafez, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Hossam Abdel Majeed, Nabil Emad, Mahmoud Saber, Mahmoud Hassan «Trezeguet», Ahmed Sayed Zizo, Ibrahim Adel, Haytham Hassan y Hamza Abdel Karim.