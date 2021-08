Otra derrota. Otro partido sin convertir. Otro partido donde falla el planteo y sus intérpretes. Otra vez, los que deben dar la cara no lo hacen.

¿A qué juega Boca? Una pregunta tan difícil de responder como la fórmula de la Coca Cola. Y esa no respuesta es lo que, a su vez, explica la otra cuestión: ¿por qué Boca todavía no ganó en lo que va del semestre? Ahí sí se puede interpretar un poco mejor. Nadie sabe qué busca el equipo cuando sale a la cancha, cuál es el medio para lograr obviedad de convertir un gol más que el rival. O al menos convertir.

Ya van tres ocasiones en lo que va de este mes de competencia que tuvo el viento a favor para encarrilar la cosa: fue superior a Atlético Mineiro, "robado" en la ida y la vuelta, eliminado de forma injusta, más allá del escándalo posterior. "Ganamos los dos partidos y quedamos afuera:, fue la bandera que levantó Román. La consecuencia de aquel viaje fue el orgullo con el que los pibes de la reserva y cuarta división dieron la cara por el club y más allá de empatar con Banfield y perder con San Lorenzo, dieron la impresión de estar a la altura. La tercera situación favorable fue seguir "cambiando la historia", al volver a eliminar a River en un duelo mano a mano, aunque haya sido por penales.

Pero es necesario volver al segundo punto. A 22 días de aquella noche en Banfield, en la que todos los hinchas se identificaron y alentaron desde sus casas a los pibes de Battaglia, el once en La Plata estuvo compuesto en su totalidad por jugadores que no pasaron por las inferiores del club. El Xemillero, el proyecto del Predio, el deseo de un Boca con ADN bien Bostero, quedó ahí en un rincón mientras Fabra sigue en un estado de irrelevancia total, no se entiende para qué llegó Rolón, cuál es el lugar del Pulpo González y muchas incógnitas más, cuando Alan Varela, Cristian Medina, el Chelo Weigandt, o Exequiel Zeballos se quedan en el banco, o Aaron Molinas, Luis Vázquez y Agustín Obando entran con el partido ya en desventaja.

El primer tiempo fue, hablando mal y pronto, inmirable. Una tibia llegada por lado, un remate (obviamente) desviado de Pavón y nada más del lado azul y oro. El optimismo indicaba que la segunda parte no podía ser peor. Error. El desarrollo era igual hasta que Estudiantes le tiró su escuela para que Noguera gane de cabeza a la salida de un tiro de esquina y cierre el partido con 14 minutos más el descuento por jugar. Nadie, excepcto Russo, pensaba en el empate como una posibilidad real. Porque Boca, en esta versión 2021, es el famoso boxeador con mandíbula de cristal.

Boca hoy está en el puesto 24 solo porque Vélez está realizando un campeonato penoso y Rosario Central está concentrado en la Copa Sudamericana. Dos puntos en seis fechas, dos goles a favor y la mala racha que no se corta lisa y llanamente porque este equipo no sabe qué camino tomar para hacerlo.