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imago-sport-1085473633.jpgDeFodi Images
Tim Ursinus y SID
Traducido por

¿Sin opciones de volver a la selección alemana con Jürgen Klopp? Deniz Undav no cree «en absoluto» que vaya a ser convocado tras la derrota del VfB Stuttgart

UEFA Nations League A
Galatasaray vs VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Liga de Campeones
Bundesliga
Serbia vs Alemania
Alemania
J. Klopp
D. Undav

Deniz Undav, del VfB Stuttgart de la Bundesliga, no espera que el seleccionador alemán Jürgen Klopp lo convoque para los dos próximos partidos de la Nations League.

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«¿Qué puedo decir? Sin goles es difícil estar ahí», dijo el capitán del equipo suabo tras la derrota por 0-2 (0-2) ante el Galatasaray de Estambul en la Champions League.

Preguntado si tenía esperanzas de ser convocado el jueves para los partidos contra Serbia en Belgrado (13 de noviembre, 20:45 horas/RTL) y contra Países Bajos en Berlín (16 de noviembre, 20:45 horas/ARD), Undav respondió: «Ninguna». Klopp ya lo había dejado fuera de la convocatoria para los cuatro primeros partidos de la Nations League.

Sin embargo, también hay que decir que Undav suma ya siete participaciones de gol en 14 partidos oficiales esta temporada. A sus dos tantos en la Copa de Alemania y la Champions League se añaden cinco asistencias en las tres competiciones.

¿Regresará Niclas Füllkrug a la selección alemana en lugar de Deniz Undav?

Con todo, otros delanteros como Niclas Füllkrug están mostrando actualmente mucho más acierto de cara a portería. El posible regreso del goleador del SV Werder Bremen a la selección alemana lleva semanas dando que hablar, pero Klopp se mostró críptico al respecto hasta el final.

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13 nov 2026

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También pueden albergar esperanzas Jonathan Burkardt y Younes Ebnoutalib, del Eintracht Frankfurt, que ya formaron parte de la última convocatoria. Kai Havertz (Arsenal FC) tiene su puesto asegurado, mientras que Nick Woltemade (Juventus de Turín) parece tener pocas opciones.

Klopp anunciará su convocatoria, que esta vez incluirá a unos 23 jugadores, el 5 de noviembre.

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