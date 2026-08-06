El club saudí Al-Hilal ha dado un nuevo paso en el camino hacia el traspaso de su lateral portugués João Cancelo a las filas del Barcelona durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Cancelo salió cedido al Barcelona durante la segunda mitad de la temporada pasada, y diversos informes de prensa confirman su deseo, así como el del club catalán, de dar continuidad a esa relación contractual en el próximo período.

El periodista saudí Hamad Al-Swilhy reveló la existencia de negociaciones verbales que se están llevando a cabo en este momento entre el Al-Hilal y el agente del lateral portugués, con el fin de resolver su futuro de cara a la próxima temporada.

Al-Swilhy aclaró, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que el Barcelona no ha presentado ninguna oferta oficial para fichar a Cancelo hasta el momento, ya que todo se limita a algunas consultas verbales.

Cancelo llegó al Al-Hilal en el verano de 2024, procedente del Manchester City, y ofreció un gran rendimiento en su primera temporada, pero quedó fuera de la lista nacional en la segunda temporada, iniciando así una etapa de rebeldía contra el club saudí.

El Al-Hilal desea resolver el futuro de sus jugadores extranjeros antes del inicio de la nueva temporada, especialmente después de que su plantilla se haya llenado de jugadores extranjeros de edad avanzada, teniendo permitido inscribir solo a 8 de ellos en la lista de la Liga Roshn.

El "Líder" comienza su andadura en la Liga Roshn saudí el viernes 14 de agosto en curso, cuando se enfrentará al Al-Faisaly, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la competición.