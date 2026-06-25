Sin moverse de su asiento... la FIFA anuncia oficialmente la clasificación de la primera selección de los «terceros»

Bosnia y Herzegovina se clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Catar ayer, en la tercera jornada del Grupo B.

Con 4 puntos, Bosnia es tercera, pero ya está en la siguiente ronda como mejor tercera. Aún desconoce a su rival.

En el Grupo B también avanzaron Suiza (primero) y Canadá (segundo), mientras que Catar quedó eliminada con un punto.

La FIFA ya la incluye entre los 16 equipos clasificados gracias a sus 4 puntos.

Empató 1-1 con Canadá, perdió 4-1 ante Suiza y cerró con un 3-1 sobre Catar.

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos.