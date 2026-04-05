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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Sin lugar a dudas... La estrella del Barcelona rechaza al Arsenal y la Liga Saudí

D. Olmo
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El jugador de La Roja se mantiene firme en su decisión de seguir en las filas del Barça

Según un informe periodístico, una de las estrellas del Barcelona rechazó una oferta millonaria de la liga saudí «Roshen» e insistió en quedarse en el Camp Nou.

Según Alfredo Martínez, destacado periodista de la emisora española «Onda Cero», la estrella de La Roja y del Barça, Dani Olmo, rechazó fichar por el Al-Qadisiyah saudí.

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El Al-Qadisiyah estaba dispuesto a presentar una oferta oficial al Barcelona, por un valor de hasta 60 millones de euros, a cambio de los servicios de Olmo, tentando al jugador con un contrato de cuatro años y un salario neto anual de 9,5 millones de euros.

Pero la estrella española zanjó la cuestión con un rotundo «no». La oferta del Al-Qadisiyah no fue la única que llegó a la mesa de Olmo últimamente; también recibió ofertas de grandes clubes de la Premier League, como el Arsenal, además de clubes de la Ligue 1.

Todas las ofertas recibieron la misma respuesta: «Olmo solo piensa en seguir en el Barça».

Olmo está rindiendo a un buen nivel con el equipo catalán y contribuyó de manera decisiva el sábado a la victoria sobre el Atlético de Madrid (2-1) en la Liga, donde asistió a su compañero Marcus Rashford en el primer gol.

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