Sin ideas y adulador de Ronaldo... La afición del Al-Nassr se rebela para impedir el nombramiento de Martínez

Las redes sociales del Al-Nassr han hervido de indignación tras rumores que apuntan a la posible contratación del entrenador español Roberto Martínez, en sustitución de Jorge Jesus.

Los aficionados han inundado las redes con comentarios y tuits que rechazan la idea, pues creen que el técnico español no es el más adecuado para un equipo que busca retener la Liga Roshen y competir con fuerza en todos los frentes.

Estas críticas llegan cuando la afición aún celebra la histórica temporada bajo Jesús, quien devolvió el título de liga tras siete años.

Critican que carece de una identidad técnica clara.

La mayoría de las críticas se centran en que, a lo largo de su carrera, Martínez no ha logrado construir equipos con una identidad clara o una personalidad fuerte sobre el terreno de juego.

















Ponen como ejemplo la actuación de Portugal en el Mundial de 2026, a pesar de contar con una de las plantillas más potentes del torneo, pues consideran que la calidad individual supera con creces el rendimiento colectivo.

Además, se le acusa de depender demasiado de las individualidades y de no ofrecer un juego colectivo sólido. Lee también... Entre Marruecos, Egipto y Arabia Saudí... ¿Quién es la estrella árabe más destacada de este Mundial?

Además, muchos critican su excesiva dependencia de las individualidades y la falta de un juego colectivo sólido frente a los rivales más fuertes.

Algunos lo tachan de «sin ideas», y otros creen que sus pocos éxitos se deben más al talento de sus jugadores que a su propio planteamiento técnico.

Ronaldo, en el centro de la polémica

La polémica no se limitó al aspecto técnico, sino que se extendió a la relación entre Martínez y el capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

Muchos critican que no ha gestionado bien su papel en la selección lusa y le acusan de darle un trato especial que perjudica al equipo.













Estas críticas se intensificaron tras el empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial, partido en el que Ronaldo jugó completo sin marcar ni asistir.

Algunos temen que la confianza ciega del técnico en el jugador, pese a su bajo rendimiento físico, se repita en el Al-Nassr, pues el plantel tiene muchas estrellas y requiere un entrenador que tome decisiones difíciles sin miramientos.

El temor a perder los logros de Jesús

Pero, sobre todo, pesa la comparación con Jorge Jesús.

El técnico luso dejó el Al-Nassr tras devolverlo al podio nacional y darle la Liga Roshen de Arabia Saudí por primera vez en siete años, además de imponer un sistema sólido que recuperó la competitividad del equipo.

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La afición pide un técnico que continúe el proyecto, no una apuesta sin consenso.

Mientras se multiplican los rumores sobre el futuro del cuerpo técnico, la directiva del Al-Nassr afronta una decisión clave: buscar al entrenador que dirija al equipo en la próxima temporada. La afición presiona a través de las redes para evitar, a su juicio, «una decisión equivocada».

La pregunta clave es: ¿escuchará la directiva a la afición o apostará por Martínez para liderar la próxima etapa?