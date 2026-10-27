«¡Sin eso no habría quedado segundo!»: Kylian Mbappe recibe duras críticas por su campaña para el Balón de Oro y se cuestionan las tácticas de la estrella del Real Madrid

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El exinternacional francés Jerome Rothen ha lanzado una durísima crítica contra Kylian Mbappe tras la ceremonia del Balón de Oro. El comentarista sugirió que el delantero del Real Madrid se apoyó más en una estrategia de relaciones públicas calculada que en sus actuaciones sobre el terreno de juego para acabar entre los primeros puestos de la clasificación final.

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Rothen critica una campaña de relaciones públicas «sin precedentes»

Mbappe se ha visto en el centro de un intenso debate tras conocerse la última clasificación del Balón de Oro. Rothen sugiere que el segundo puesto del francés fue fruto de maniobras ajenas al terreno de juego. El exextremo del Paris Saint-Germain afirmó que la estrella del Real Madrid se apartó de su forma habitual de actuar para buscar votos de manera activa mediante una estrategia de comunicación estructurada.

En su programa, Rothen criticó la campaña de Mbappe y destacó lo distinta que fue de las de sus rivales. El comentarista señaló: «Hizo una auténtica campaña, algo que no es habitual. Ni siquiera los jugadores que competían con él se atrevieron a hacer una campaña como la suya. Intentó recabar votos mediante un discurso, mediante la comunicación. Eso es nuevo. Para mí, es incomprensible. Creo que fue eficaz. Me entristece decirlo porque yo estoy en contra de esta campaña. Está claro que no habría terminado segundo sin ella».

La necesidad de centrarse en el equipo en el Real Madrid

Más allá de su frustración inmediata con el proceso de votación, Rothen sostuvo que Mbappe necesita un cambio importante de actitud si algún día quiere conquistar el máximo galardón. Desde su sonado fichaje por el Real Madrid y su llegada al Santiago Bernabeu, la presión sobre el jugador de 25 años no ha hecho más que aumentar. El hecho de no haber ganado el Balón de Oro este año ha provocado que esté sometido a un intenso escrutinio.

El comentarista insistió en que el camino hacia la gloria individual pasa, en realidad, por ser un mejor compañero y sugirió que las aspiraciones individuales de Mbappe han alejado a algunos observadores. Rothen señaló que Mbappe debe centrarse en el colectivo para triunfar de verdad. Sobre esa necesidad de hacer autocrítica, añadió: «Esta reflexión es necesaria después de no haber ganado el Balón de Oro. Debe cambiar su enfoque y volver a centrarse en el equipo para ganarse al vestuario. Eso es lo que le falta».

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Las repercusiones de la clasificación del Balón de Oro

La ceremonia de 2024 ha dejado un sabor amargo a muchos en el entorno de Mbappe, pero las palabras de Rothen reflejan la creciente impresión de que la imagen pública del capitán francés se está convirtiendo en una distracción. Aunque Mbappe sigue siendo uno de los goleadores más prolíficos del fútbol mundial, la acusación de que hizo campaña «descaradamente» para ganar el premio apunta a una brecha entre sus ambiciones y la percepción que tiene de él el mundo del fútbol. Para un jugador al que desde hace tiempo se le augura un Balón de Oro, terminar segundo bajo la sombra de las críticas por sus tácticas supone un revés importante.

Mientras el Real Madrid afronta un calendario cargado de compromisos nacionales y europeos, la atención volverá inevitablemente al terreno de juego, donde se espera que Mbappe acalle las críticas con goles. Sin embargo, las palabras de Rothen siguen presentes y recuerdan que, para conquistar el premio individual más prestigioso del mundo, a menudo no basta con dominar las estadísticas.