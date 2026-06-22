Sin errores y tras la estela de Senegal, las cifras de Cabo Verde complican la tarea de Arabia Saudí

Arabia Saudí se prepara para enfrentar a Cabo Verde en la tercera jornada del Mundial 2026. Sin embargo, las estadísticas muestran que los «Tiburones Azules» no son un rival sencillo.

Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo, aún no ha perdido: empató 0-0 con España y 2-2 con Uruguay.

Según «beIN Sports»,

de Cabo Verde es la primera selección debutante en un Mundial que evita la derrota en sus dos primeros partidos desde la gesta de Senegal en 2002.

En 2002, Senegal debutó venciendo a Francia y empatando con Dinamarca, antes de alcanzar los cuartos de final.

Además, es el equipo que menos faltas ha cometido en sus dos primeros partidos (cinco) desde que se registran estas estadísticas en 1966.

Estas cifras reflejan el alto nivel de disciplina de la selección africana, tanto en defensa como en su estilo de presión y recuperación del balón, tal como demostraron ante España y Uruguay.

Arabia Saudí, con dos puntos tras empatar con Uruguay y caer ante España, necesita vencer para aspirar a los dieciseisavos.

Sin embargo, la tarea de los «Verdes» se presenta complicada ante un rival que ha demostrado su capacidad para competir contra los grandes y que ya figura entre las mayores sorpresas del Mundial 2026 gracias a su sólida defensa y su excepcional disciplina.

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