Mohamed Salah, capitán de Egipto, ha recibido duras críticas tras rumores sobre su fichaje por la Liga Profesional Saudí «Roshen».

Tras nueve años de éxitos en Liverpool, el jugador ha despertado el interés de clubes europeos y saudíes como Al-Hilal y Al-Qadisiyah.

Al respecto, el periodista Faisal Al-Jafan lo criticó en el programa «Malaeb» de «Al-Arabiya FM»: «Lo vi en el Mundial y, francamente, no mostró un nivel espectacular; se ha vuelto un jugador normal».

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Y añadió: «¿Por qué gastamos esas enormes sumas en jugadores veteranos en declive? En mi opinión, Mohamed Salah ha perdido la pasión y no tiene nada que aportar».

Y añadió: «Exijo a los clubes saudíes que fichuen jóvenes por menos dinero para obtener el máximo rendimiento técnico, pues los grandes nombres no aportan nada en nuestra liga, salvo Cristiano Ronaldo».

Y concluyó: «Kenyonis, fichado por el Al-Qadisiyah por una cifra modesta, brilló con México en el Mundial. Esa opción es mejor que gastar fortunas sin garantía de éxito».