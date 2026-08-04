Sin entrenador: el Al-Ahli saudí desvela su último amistoso antes de la nueva temporada

El Al-Ahli saudí ha desvelado los últimos partidos amistosos que disputará antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, pese a no contar actualmente con un director técnico permanente que lo dirija.

Jaïssle había presentado su renuncia como entrenador del Al-Ahli el pasado jueves para asumir la responsabilidad del club inglés Newcastle United, y el conjunto de Yeda no ha logrado hasta ahora fichar a un nuevo técnico.

El Al-Ahli publicó hoy martes, a través de su cuenta oficial en la red social «X», un mensaje en el que anunció el enfrentamiento ante el club saudí Al-Ettifaq mañana miércoles, en su último amistoso antes del inicio de la nueva temporada.

El Al-Ahli disputará ese partido bajo la dirección del entrenador portugués Rui Santos, que dirige al equipo de forma provisional hasta el fichaje de un nuevo director técnico en sustitución de Jaïssle.

El partido ante el Al-Ettifaq llega como alternativa al enfrentamiento con el Abha, que estaba previsto celebrarse pasado mañana jueves y que fue cancelado después de que el calendario de la Liga saudí situara el partido entre ambos equipos, en la segunda jornada, el 22 de agosto de este año.

El partido ante el Al-Ettifaq será el séptimo amistoso que dispute el conjunto de Yeda antes del inicio de la nueva temporada, tras los 6 partidos de su concentración en el extranjero, en Austria y Portugal, durante el mes pasado, en los que solo venció al Saalfelden austriaco por un resultado de 8-0.

Por su parte, el conjunto de Yeda perdió 3 partidos, ante el Holstein Kiel alemán y los portugueses Vitória de Guimarães y Portimonense, mientras que empató con goles tanto con el Rio Ave portugués como con el Fulham inglés.

El Al-Ahli comienza oficialmente la nueva temporada el 13 de agosto de este año, cuando se enfrente al Al-Diriyah, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.

Cabe recordar que el Al-Ahli busca coronarse en la Liga saudí, ausente de sus vitrinas desde el año 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, que conquistó en las dos temporadas pasadas.