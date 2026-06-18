El Al-Nasr prepara la temporada 2026-2027 para defender el título de la Liga Roshen.

El club, que la temporada pasada rompió una sequía de siete años y ganó la Liga Roshen tras una finalizada definición ante su rival Al-Hilal, ya prepara el próximo curso.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, el club realizará tres concentraciones de pretemporada este verano.

El plan inicia con un stage de nueve días en Riad, seguido de otro igual en el estadio de Damak, en Abha.

Tras ello, viajará a Portugal para la fase final, con varios amistosos.

Aún no se confirma al sucesor de Jorge Jesus, quien ya anunció su salida.

Suena como candidato el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, y el portugués Abel Ferreira, del Palmeiras.

La próxima temporada disputará cuatro títulos: la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, la Supercopa de Arabia Saudí y la Liga de Campeones de Asia.