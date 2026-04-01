Sin el «virus de la FIFA»... Las lesiones afectan a los profesionales del Al-Nasr antes del partido contra Al-Najma

La maldición de las lesiones ha afectado a los jugadores del Al-Nasr, a pocas horas de enfrentarse al Al-Najma en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Nassr recibe al Al-Najma el próximo viernes en el estadio Al-Awal Park, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

A 48 horas del partido, el periodista saudí Ali Al-Anzi confirmó, a través de su cuenta oficial en la red social «X», que la pareja francesa formada por Mohamed Simakan y Kingsley Coman, estrellas del Al-Nassr, no participaron en los entrenamientos colectivos del equipo.

Al-Anzi explicó que los jugadores acudieron a la clínica médica del club este miércoles, ya que han estado sufriendo algunas molestias en los últimos días.

El diario saudí «Al-Riyadiah» había confirmado que Simakan sufre molestias en el músculo anterior, mientras que Coman padece molestias en el músculo posterior y el gemelo, que se produjeron el martes.

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Ambos jugadores se someterán a pruebas médicas con rayos X este miércoles para determinar la naturaleza de la lesión que padecen y el tiempo que estarán de baja del equipo en los próximos días.

Esto ocurre a pesar de que ninguno de los dos fue convocado para la selección francesa durante el parón internacional «FIFA» del mes de marzo.

Koman y Simakan se consideran dos de los jugadores más destacados del Al-Nassr en la presente temporada y han desempeñado un papel fundamental en el liderato de la clasificación de la Liga Saudí hasta el momento, con 67 puntos, a tres puntos del Al-Hilal, segundo clasificado.

Koman ha disputado 32 partidos con el Al-Nassr desde el inicio de la temporada actual, en los que ha marcado 10 goles y ha dado 11 asistencias, mientras que Simakan ha disputado 28 partidos, en los que ha marcado 4 goles.