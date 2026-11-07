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Yanik Spalt firma una gran actuación en su debut en la Champions League. ¿Puede el joven resolver uno de los grandes problemas del VfB Stuttgart?

El martes por la noche, el VfB Stuttgart sufrió ante el Galatasaray su primera derrota de la presente temporada de la Champions League. Tras un partido en el que los suabos jugaron bien durante la mayor parte del tiempo, el marcador reflejaba un 0-2 (0-2) al cabo de los 90 minutos, entre otras cosas porque, como tantas veces esta temporada, no supieron aprovechar sus ocasiones ante la portería rival. Desperdiciaron de forma imprudente oportunidades inmejorables, como los dos remates de Jamie Leweling a la madera en los primeros compases.

En cualquier caso, la derrota a domicilio ante un equipo turco que supo aprovechar sus ocasiones no supone un drama deportivo especialmente grave para el conjunto de Sebastian Hoeneß. El VfB ha sumado siete puntos en sus tres partidos de Champions disputados hasta ahora, incluido uno tras su buena actuación frente al favorito Atlético de Madrid. Sin duda, le habría gustado llevarse los tres puntos ante el Galatasaray y dar así un paso enorme hacia la ronda intermedia. Con diez puntos, los de Stuttgart habrían tenido prácticamente asegurada su presencia en la fase eliminatoria a falta de cuatro partidos. Dejaron escapar esa oportunidad en Estambul.

Al mismo tiempo, el Stuttgart pudo sacar muchas conclusiones positivas del encuentro en el Rams Park. Como ya ocurrió el pasado fin de semana en la victoria por 4-2 ante el Bayer 04 Leverkusen en la Bundesliga, el VfB convenció con su juego durante largos tramos. Tras algunas actuaciones faltas de ideas y precipitadas al inicio de la temporada, acompañadas de derrotas ante el Hoffenheim, el Hamburgo y el Mönchengladbach, el equipo parece ir compenetrándose poco a poco y aplica cada vez mejor el planteamiento táctico de Hoeneß.

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Además, el técnico del Stuttgart habrá comprobado que, desde este verano, cuenta en sus filas con una prometedora joya: el joven Yanik Spalt. Pese a su edad todavía relativamente corta, ya muestra condiciones para resolver uno de los grandes problemas del VfB.

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¿Cómo fue el debut de Yanik Spalt en la Champions League con el VfB Stuttgart?

Ante el Galatasaray, el austriaco de 19 años saltó al campo de forma algo inesperada. Su entrada solo fue necesaria cuando el excapitán Atakan Karazor tuvo que retirarse en el minuto 17 por molestias en el muslo. Spalt se vio así obligado a entrar en acción en la «caldera» de Estambul, pero, en su primer partido en la máxima competición europea y pese a las difíciles condiciones, sorprendió con una actuación extraordinaria.

El ensordecedor ambiente apenas intimidó al jugador del VfB. No se escondió, se entregó en cada duelo, pidió el balón y buscó una y otra vez avanzar con valentía. «Estuvo genial», elogió su compañero Deniz Undav, quien, en plena intensidad del partido, llegó incluso a olvidar que el centrocampista no era precisamente un veterano curtido en decenas de encuentros de Champions. «Me dio la sensación de que era un veterano. Quería todos los balones, iba a los duelos, quería girarse con el balón. Me quito el sombrero. Y hacerlo en ese estadio, con ese ambiente».

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Los responsables deportivos se pronunciaron en términos similares. Mientras que Hoeneß calificó la actuación de su pupilo de «extraordinariamente buena y llena de aplomo», el director general deportivo Fabian Wohlgemuth señaló: «Hay lugares más tranquilos para debutar en la Champions League. Nada más entrar tuvo un duelo, lo afrontó con decisión y lo ganó. Son momentos que uno repasa por la noche. Estar así de presente en un partido como este es extraordinario. Fue un momento muy especial para él».

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¿Puede Yanik Spalt resolver un gran problema del VfB Stuttgart?

Ya durante la pretemporada se intuía que Spalt tendría un papel más importante esta campaña en el primer equipo suabo. Disputó una cantidad considerable de minutos en los amistosos ante el TSG Balingen, el Kickers Offenbach, el FC Fulham y el FC Paris, y su actuación frente al conjunto francés llamó especialmente la atención. Wohlgemuth también vio entonces una «actuación muy, muy buena» del joven austriaco. Después, Spalt pasó a formar parte definitivamente de la plantilla profesional y, desde entonces, ha estado convocado en once de los 14 partidos oficiales del primer equipo.

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Su debut con los profesionales llegó en la segunda jornada de la Bundesliga, cuando entró en los minutos finales del partido en casa ante el 1. FC Colonia. Una semana después, jugó 55 minutos a domicilio contra el Hoffenheim. Frente al Galatasaray, Spalt disputó 72 minutos, bastante más que en cualquiera de sus anteriores apariciones con la camiseta del VfB.

Y no parece que eso vaya a cambiar demasiado a corto plazo. Para el VfB, la irrupción de Spalt resulta casi una bendición, ya que el centro del campo es precisamente el talón de Aquiles de los suabos esta temporada. Tras cerrar pronto en el mercado de verano la incorporación sin coste de traspaso de Grischa Prömel, procedente del TSG Hoffenheim, la planificación de la plantilla para las posiciones por delante de la defensa parecía, en principio, terminada.

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Sin embargo, la salida tardía de Chema Andrés puso de repente al VfB ante una escasez de efectivos. El Brighton & Hove Albion, club de la Premier League, pagó al Stuttgart unos 22 millones de euros por el joven español el último día del mercado. Hoeneß probó primero a Prömel, el jugador que había pedido, junto al titular indiscutible Stiller, pero la pareja aún no ha alcanzado el entendimiento que espera el entrenador. Sobre todo Prömel ha rendido hasta ahora muy por debajo de las expectativas, por lo que Karazor, despojado de la capitanía en verano, volvió a ocupar durante un tiempo el puesto junto a Stiller.

La situación se ha complicado aún más. Stiller tuvo que ser sustituido en el descanso del partido de la Copa de Alemania ante el SC Paderborn, hace una semana y media, y estará de baja hasta nuevo aviso por una lesión en la zona de los aductores. Karazor, por su parte, sufrió una contusión muscular ante el Galatasaray, por lo que, con toda probabilidad, no estará disponible para el partido del sábado contra el Werder Bremen.

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Eso le brinda a Spalt la oportunidad de seguir dando motivos para contar con él. Hoeneß ya afirmó el martes por la noche que el austriaco «se ha ganado la consideración para jugar más partidos». Es posible que ante el Bremen sea titular por primera vez.