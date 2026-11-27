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El delantero del Barcelona Gabriel Jesus ha expresado todo su apoyo a su antiguo club, el Palmeiras, antes de la final de la Copa Libertadores del sábado contra Estudiantes de La Plata. Diez años después de disputar el torneo con el Palmeiras, el brasileño planea ponerse su antigua camiseta y animar al equipo desde la distancia en su lucha por el título continental en Montevideo.

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Jesus apoya al Palmeiras, el club de su infancia

Jesus sigue siendo un ferviente seguidor del Palmeiras una década después de comenzar su carrera profesional en el club brasileño. Antes de la final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario, el atacante del Barcelona confirmó que estará pegado al televisor y enviará energía positiva a su antiguo equipo. También expresó su apoyo de cara a su próxima final de la Copa do Brasil, mientras el club aspira a conquistar ambos títulos.

El delantero planea ver la final

Pese a que su carrera lo llevó al fútbol europeo, el delantero brasileño nunca ha ocultado el profundo cariño que siente por el Palmeiras. Como el Barcelona tiene previsto jugar el domingo , pretende ver la final continental del sábado en cuanto compruebe la hora de inicio.

En declaraciones a TNT Sports Brasil, Jesus dijo: «Es el sábado, ¿no? El sábado. Voy a verlo. Si no me equivoco, nosotros jugamos el domingo. Estaré viéndolo, solo tengo que comprobar a qué hora empieza. Sin duda me pondré la camiseta del Palmeiras para ver el partido y, por supuesto, les enviaré mucha energía positiva con la esperanza de que el Palmeiras gane otro título».

«Lo mismo vale para la Copa do Brasil. Todo el mundo sabe el profundo cariño y amor que siento por el Palmeiras. Sin duda estaré delante del televisor, con la camiseta puesta, animándolos con todo mi corazón».

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El delantero no descarta volver en el futuro

Jesus pasó por la cantera del Palmeiras y debutó con el primer equipo en marzo de 2015. Ganó la Copa do Brasil en su primer año y después conquistó la liga brasileña de 2016 y disputó la Copa Libertadores de esa temporada.

No es la primera vez que habla con cariño del club de su infancia. Ya había contado a ESPN cuál sería su elección si alguna vez regresara a Brasil: «El futuro está en manos de Dios. Le tengo mucho cariño al Palmeiras, soy un seguidor apasionado y, cuando vuelva a Brasil, siempre elegiré al Palmeiras».

Finales históricas para el club brasileño

El Palmeiras busca su cuarta Copa Libertadores en una reedición de la final de 1968, que se disputará en el Estadio Centenario. Allí, Estudiantes, campeón en cuatro ocasiones, intentará poner fin a la racha de siete años de Brasil en el torneo. Además del premio de 25 millones de dólares, la victoria asegura plazas en la Copa Intercontinental de la FIFA de 2026 y el Mundial de Clubes de 2029. Después, el Palmeiras se enfrentará al Gremio en Brasilia el 6 de diciembre, en la primera final a partido único de la historia de la Copa do Brasil.