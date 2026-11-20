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Vincent Kompany vuelve al banquillo del Bayern de Múnich para el partido de Bundesliga del viernes contra el 1. FC Koln. Tras pasar cuatro semanas apartado por un problema de salud, el técnico belga ha hablado de sus pruebas médicas, del apoyo de otros entrenadores y de cómo fue ver a su equipo desde casa.

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Kompany vuelve al banquillo del Allianz Arena

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, vuelve al banquillo para el partido de Bundesliga del viernes contra el 1. FC Koln en el Allianz Arena. Tras cuatro semanas de ausencia por un problema de salud causado por una irritación meníngea, el técnico de 40 años recibió el jueves en Sabener Strasse a sus jugadores internacionales después de obtener el alta médica.

«Estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido del club y de los médicos. Ahora vuelvo a encontrarme muy bien y estoy encantado de estar de nuevo con el equipo», dijo Kompany. «Todas las pruebas dieron resultados positivos. Debo decir que gozo de muy buena salud; nos hemos hecho muchas pruebas y todas han descartado problemas».

Admite que ignoró las señales de alarma

Kompany admitió que este parón obligado le sirvió de advertencia, después de no escuchar a su cuerpo tras un anterior partido de Champions League contra el Arsenal. Pese al susto inicial, agradeció a otros entrenadores y a su familia que estuvieran a su lado durante la recuperación.

«No quiero restarle importancia; sin duda fue un susto. Pero fue consecuencia de haber seguido adelante cuando debería haber descansado», explicó Kompany. «Además de a mi familia, también quiero dar las gracias a la comunidad de entrenadores. Siempre competimos unos contra otros, pero casi todos se han puesto en contacto conmigo, incluso si nos hemos enfrentado y quizá hayamos tenido nuestras diferencias».

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Elogios a su cuerpo técnico desde la distancia

Durante su ausencia, Kompany se mantuvo completamente al margen de las decisiones en los días de partido y confió en sus ayudantes Rene Maric, Aaron Danks, Floribert Ngalula y Daniel Fradley para mantener el nivel. Desde casa, destacó la valiente actuación del Bayern contra el Atlético de Madrid en la Champions League como uno de los recuerdos más especiales de ese periodo.

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«No tomé ninguna decisión», señaló. «Cuando el entrenador principal está ausente, el relevo debe permitir que todo siga como siempre. Lo consiguieron muy bien. Disfruté mucho del partido contra el Atlético. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera como entrenador, aunque no estuve allí».

Motivado para el exigente tramo previo a Navidad

Recuperado y con nuevas ideas tácticas surgidas durante su descanso, Kompany tiene ganas de dirigir al último equipo invicto de las cinco grandes ligas europeas en una exigente serie de ocho partidos en 29 días.

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«Hay una persona en el Bayern de Múnich que está muy motivada para este partido contra el Koln. Llevo cuatro semanas esperándolo», concluyó Kompany. «Si los jugadores perciben mi motivación, tendremos una buena base para el partido de mañana».