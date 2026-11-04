«¡Sin duda es algo que tenemos que defender mejor!»: Andoni Iraola estalla por los errores a balón parado tras la dramática derrota del Liverpool ante el Fenerbahce

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Andoni Iraola no pudo ocultar su frustración al ver cómo el inicio perfecto del Liverpool en la Champions League se truncaba de golpe en Estambul. Pese a ponerse dos veces por delante, el Liverpool cayó ante un combativo Fenerbahce dirigido por el técnico interino Dirk Kuyt, que logró una memorable victoria por 3-2.

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Los problemas a balón parado persiguen al Liverpool

El entrenador del Liverpool, Iraola, quedó consternado por la incapacidad de su equipo para resolver situaciones defensivas básicas después de que cayera por 3-2 ante el Fenerbahce. La derrota puso fin al pleno de victorias del Liverpool en Europa esta temporada y llevó al técnico español a lamentar una serie de errores evitables que permitieron al gigante turco volver al partido. Tras el pitido final, Iraola señaló los aspectos concretos en los que su equipo falló en un ambiente hostil.

«La razón principal que encuentro para explicar por qué perdimos este partido es que encajamos tres goles a balón parado. Es algo que estábamos haciendo muy bien en la liga y que habíamos hecho bastante bien hasta hoy», declaró Iraola a los periodistas en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador añadió: «Sabíamos que era uno de los puntos fuertes del Fenerbahce. Encajamos en una falta, en un córner e incluso en un saque de banda largo al final. Son goles que nos han hecho daño porque nos hemos adelantado dos veces después de buenos momentos, en los que controlábamos el partido y llegábamos al área. Hemos marcado, pero luego hemos encajado en situaciones que, sin duda, deberíamos defender mejor».

Una noche caótica para Kuyt e Iraola

El partido fue una ocasión especial para Kuyt, el histórico jugador del Liverpool que ejerce como entrenador interino del Fenerbahce antes de que Emre Belozoglu asuma el cargo de forma permanente el jueves. El equipo de Kuyt contaba con jugadores de amplia experiencia, entre ellos los exfutbolistas de la Premier League Ederson, Ngolo Kante y Romelu Lukaku. El Liverpool, por su parte, hizo cambios tras perder el fin de semana ante el Arsenal: Bradley Barcola fue titular en el centro del ataque, mientras que Trey Nyoni llevó la iniciativa desde el centro del campo.

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El Liverpool pareció cómodo al principio y se adelantó cuando una volea desviada del joven Nyoni superó a Ederson. Fue un momento especial para el futbolista de 19 años: marcó su primer gol con el club y se convirtió en el primer jugador del Liverpool que anotaba en Turquía desde que el propio Kuyt lo hiciera en 2010. Sin embargo, el conjunto local respondió enseguida cuando un lanzamiento de falta de Mason Greenwood se desvió en Jeremy Jacquet y sorprendió a Alisson.

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Los revulsivos no bastan para asegurar los puntos

En busca del gol de la victoria, Iraola dio entrada desde el banquillo a Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak. La decisión pareció dar resultado cuando Gakpo e Isak combinaron de forma brillante y el internacional sueco remató de cabeza para recuperar la ventaja. Pero las debilidades defensivas que preocupaban a Iraola reaparecieron enseguida. Solo cuatro minutos después, Archie Brown empujó el balón a la red para empatar tras un toque involuntario de Gakpo en un centro de Ngolo Kante que dejó el balón en una zona peligrosa, con Alisson sin posibilidad de intervenir.

La remontada se completó cuando Brown puso un centro bombeado al área que el Liverpool no logró despejar. Vedat Muriqi saltó más que nadie y cabeceó el balón a la escuadra, lo que desató la euforia entre la afición local. «Es frustrante porque venir aquí a jugar es difícil. Durante gran parte del partido pensamos que podíamos ganar, pero está claro que no ha sido así», admitió Iraola.

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Iraola comienza a analizar los errores defensivos

La derrota agrava una tendencia preocupante para el Liverpool en Turquía, donde ya acumula seis partidos perdidos consecutivos pese al recuerdo de su histórica conquista de la Champions League en 2005 en esa misma ciudad. Para Iraola, el análisis posterior al encuentro se centrará en cómo se produjeron los goles encajados.

«Sobre todo el primer gol y el tercero, porque el segundo es un rechace. En el primero, no creo que colocáramos bien la barrera y, en el último, Muriqi gana el balón ante tres defensas. Sin duda, es algo que tenemos que defender mejor», concluyó el entrenador del Liverpool.

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Registros contrapuestos

El encuentro de Estambul dejó dos hitos muy distintos para el Liverpool. En el lado positivo, Nyoni hizo historia al convertirse, con solo 19 años y 127 días, en el jugador más joven en marcar su primer gol con el club en una competición europea.

Sin embargo, ese logro quedó eclipsado por un récord negativo del club: el gol de Isak en el minuto 69, que puso al Liverpool por delante 2-1, supuso la ocasión más tardía en la que se ha adelantado en un partido de una gran competición europea que finalmente acabó perdiendo.