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Mauricio Pochettino admitió que apenas duerme en su «carrera» por preparar al Manchester United, 18.º, para la visita del domingo al Liverpool. En su rueda de prensa de presentación, el nuevo entrenador del Manchester United expuso sus planes inmediatos para devolver la confianza a la plantilla y empezar de cero.

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Pochettino, a contrarreloj antes de su debut en Anfield

Mauricio Pochettino admitió que apenas duerme en su «carrera» por preparar al Manchester United, 18.º, para el partido de Premier League del domingo contra el Liverpool en Anfield. Tras dejar el puesto de seleccionador de Estados Unidos durante el parón de selecciones para sustituir a Michael Carrick, el argentino no empezó a trabajar en Carrington hasta el miércoles y dirigió su primer entrenamiento el jueves por la mañana.

«Estamos muy ilusionados de estar aquí y creo que es un club extraordinario», dijo Pochettino en su rueda de prensa de presentación. «Estamos contentos, pero también muy ocupados. Creo que es una carrera para llegar en condiciones de competir contra el Liverpool. ¡Mi primer objetivo es dormir! Pero no puedo dormir, solo tres o cuatro horas al día. El objetivo es conocer a la gente, al cuerpo técnico y a los jugadores, e intentar tener un impacto positivo desde el principio».

Empezar de cero y devolver la confianza a la plantilla

El United pasó el parón de selecciones de noviembre en puestos de descenso, con una sola victoria en diez partidos de liga, su peor posición a estas alturas desde la temporada 1986-87, y acumula ocho encuentros de Premier League sin ganar. Pese a su delicada situación en la tabla, Pochettino insistió en que los jugadores se preocupan mucho por el equipo y solo necesitan nuevos principios para recuperar la confianza.

«Llegamos con la idea de crear algo desde cero, a partir de nuestras propias ideas y filosofía y de la forma en que nos gusta trabajar», explicó. «Los jugadores son quienes de verdad se preocupan. Quieren rendir por la afición, sus amigos y sus familias. Al llegar, percibo que sienten la responsabilidad. Están comprometidos. Es normal que, cuando no ganas partidos, baje la confianza. Tenemos que establecer nuestros principios y aplicar nuestro concepto. Tienen calidad y necesitamos liberar su potencial».

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Pochettino habla de su cargo y de sus antecedentes en Anfield

Preguntado por su cargo de «entrenador principal», Pochettino restó importancia a las etiquetas y confirmó que tendrá pleno control sobre las decisiones relativas al equipo en los partidos. «El nombre del cargo me da igual», afirmó. «Depende de la comunicación y de la relación con todas las áreas. Voy a decidir la convocatoria del domingo, elegir el once inicial y hacer los cambios. En el futuro, me gustaría participar en todas las decisiones importantes que afecten a la plantilla».

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Los antecedentes ofrecen señales contradictorias de cara al duelo del domingo. Solo uno de los nueve últimos entrenadores del United, incluidos los interinos, perdió su primer partido de Premier League al frente del equipo, y el United ganó 2-1 en Anfield la temporada pasada. Sin embargo, Pochettino no ha ganado ninguno de sus ocho últimos enfrentamientos con el Liverpool durante sus etapas en el Tottenham y el Chelsea.

Reforzar una defensa frágil para aspirar a la mitad superior de la tabla

La tarea táctica más urgente de Pochettino es reforzar una defensa que todavía no ha dejado su portería a cero en la Premier League esta temporada y que concede 0,14 goles esperados, excluidos los penaltis, por cada disparo recibido, la cifra más alta de la competición. Enfrente estará el Liverpool, cuarto clasificado, que cuenta con los delanteros en forma Alexander Isak, Florian Wirtz y Cody Gakpo y al que el superordenador de Opta otorga un 57,3 % de probabilidades de ganar.

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Con la directiva todavía convencida de que es posible acabar en la mitad superior de la tabla, Pochettino instó a todos en Old Trafford a mirar hacia delante en vez de quedarse anclados en las dificultades recientes. «Queremos crear algo diferente y positivo, construir nuestro propio camino aquí», añadió. «Lo más importante es pensar en la siguiente acción, no en el pasado».