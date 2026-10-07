En un cambio llamativo que refleja un nuevo despertar futbolístico, la selección portuguesa logró colarse entre los cinco primeros puestos de la clasificación mundial de la FIFA publicada este miércoles, siendo el único equipo que ha dado un verdadero salto dentro de la lista de los diez primeros.

Portugal escaló dos puestos de una sola vez para situarse en la quinta posición, según las actualizaciones de la FIFA sobre la clasificación de selecciones, aprovechando el pleno de puntos conseguido en la Liga de Naciones de la UEFA durante el último parón internacional, donde logró cuatro victorias consecutivas ante Noruega en la ida y la vuelta, Gales y Dinamarca.

Este ascenso se produjo a costa de las selecciones de Brasil y Marruecos, que retrocedieron un puesto cada una, en los únicos otros dos cambios dentro de los diez primeros, tras tropezar con empates en dos partidos amistosos.

España brilla en lo más alto

En la cima de la pirámide futbolística, España, exultante tras conquistar el título de la Copa del Mundo por segunda vez este verano, reforzó su liderato en la clasificación tras un arranque fulminante en la Liga de Naciones de la UEFA con cuatro victorias consecutivas, de las que la más destacada fue el triunfo ante Inglaterra por 3-2, además de dos victorias sobre Croacia y otra sobre la República Checa.

Argentina conservó el subliderato tras su emotiva victoria sobre Benín por 3-0 la noche del martes, en el partido que marcó la última aparición de su leyenda Lionel Messi con la camiseta de la selección. Mientras tanto, Francia e Inglaterra completaron el cuadro de honor, en tanto que Bélgica, los Países Bajos y México mantuvieron su presencia entre los diez grandes.









A pesar de lograr cuatro impresionantes victorias consecutivas que incluyeron el triunfo sobre Perú por 4-1, Chile por 4-2, México por 3-0 y Canadá por 1-0, la selección estadounidense permaneció anclada en el decimosexto puesto sin avance alguno.

Ruanda, el caballo negro

En el apartado de las sorpresas, Ruanda acaparó los focos como el mayor salto de esta actualización, después de escalar nueve puestos completos hasta alcanzar el puesto 119, gracias a su valiosa victoria sobre la selección de Cabo Verde, uno de los principales candidatos a clasificarse para la Copa del Mundo, por 2-1 en la clasificación para la Copa Africana de Naciones el 29 de septiembre.

En cambio, Sierra Leona fue la gran perdedora, después de retroceder ocho puestos de una sola vez hasta el puesto 130 tras perder sus dos partidos en la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

La próxima actualización de la clasificación de la FIFA está prevista para el próximo 18 de noviembre.