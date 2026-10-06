Según informa Calciomercato, en el AC Milan se está valorando fichar como refuerzo de plantilla a un profesional que actualmente está sin club y, por tanto, llegaría gratis.

El motivo: Alexis Saelemaekers y Pervis Estupinan estarán de baja durante mucho tiempo en los rossoneri y dejan un gran vacío en la banda izquierda. Saelemaekers volvió a lesionarse el maléolo interno que se había roto en 2024 y tendrá que someterse a una operación la próxima semana.

Su tiempo de baja es de al menos cuatro meses, según la Gazzetta dello Sport. Estupinan sufrió una lesión de rodilla con la selección ecuatoriana y también podría estar de baja durante mucho tiempo. Esto significa que el entrenador Ruben Amorim ha perdido por completo su eje izquierdo, aunque Saelemaekers también había actuado en el centro del ataque.

Tras su salida del Bayern: ¿Guerreiro incluso pone fin a su carrera?

Una posición que también puede ocupar Raphael Guerreiro y en la que había jugado con regularidad en su último medio año en el FC Bayern. El portugués llegó gratis en 2023 al campeón récord alemán tras unos años extremadamente exitosos en el BVB (40 goles, 50 asistencias en 224 partidos), pero debido a la gran competencia en sus mejores posiciones rara vez fue titular.

Sin embargo, al final disputó 95 partidos oficiales con el Bayern, en los que marcó 14 goles y dio ocho asistencias. Su contrato, que expiró el 30 de junio, ya no fue renovado. Después incluso circularon rumores de que Guerreiro, con 32 años, ya estaba pensando en retirarse.

Al mismo tiempo, también se le relacionó con un regreso a su Portugal natal. Lo especialmente curioso era el hecho de que Guerreiro nunca ha jugado allí, ya que nació en Francia, donde comenzó su carrera futbolística en Clairefontaine y Caen.

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AC Milan: ¿Llega Dani Carvajal en lugar de Raphael Guerreiro?

Ya en julio, Tuttosport y la Gazzetta dello Sport informaron sobre un posible interés del Milan, porque Estupinan estaba cerca de marcharse al Aston Villa. Sin embargo, el traspaso se cayó, por lo que los rossoneri no tenían necesidad por el momento. Eso ha cambiado ahora por la plaga de lesiones.

Sin embargo, según Calciomercato, el exjugador del Bayern y del BVB no es el único candidato a llegar gratis a la capital de la moda. También se estaría debatiendo internamente en el Milan el nombre de Dani Carvajal.

La leyenda de 34 años del Real Madrid, al igual que Guerreiro, no recibió un nuevo contrato de los blancos y tuvo que dejar el club tras 451 partidos como profesional. También en el caso de Carvajal se había especulado después con su retirada. Sin embargo, ahora parece estar cerca de fichar por el Getafe.