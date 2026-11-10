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Simone Inzaghi dejará el Al Hilal cuando expire su lucrativo contrato al final de la temporada actual. Se espera que el técnico italiano abandone Arabia Saudí este verano, lo que ha desatado intensas especulaciones sobre un posible regreso a la Serie A o un fichaje por un club de la Premier League.

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Inzaghi pone fin a su aventura en Arabia Saudí

Inzaghi ha tomado la decisión definitiva de dejar el Al Hilal cuando expire su contrato actual. El técnico italiano se marchará oficialmente al final de la temporada y pondrá fin a su lucrativa etapa en Arabia Saudí. Según Nicolo Schira, el exentrenador del Inter y la Lazio ha decidido que no renovará con el club de Riad.

Su contrato actual vence en junio y, según las informaciones, le reporta la asombrosa cifra de 26 millones de euros al año. Inzaghi se trasladó a Oriente Medio en el verano de 2025. Fichó por el Al Hilal apenas unos días después de perder la final de la Champions League cuando dirigía al Inter.

Una etapa de contrastes en Oriente Medio

La etapa de Inzaghi en Arabia Saudí ha estado marcada por resultados dispares. Logró un título nacional al conquistar la Copa del Rey durante su primera campaña al frente del equipo.

Sin embargo, el título de liga se le escapó de forma dolorosa. El Al Hilal se quedó a las puertas del campeonato en la última jornada de la temporada pasada y cedió el codiciado trofeo al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

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Pese a esa decepción, Inzaghi también dirigió al Al Hilal durante una extraordinaria racha de regularidad. El equipo encadenó 47 partidos sin perder en todas las competiciones antes de que el NEOM pusiera fin a esa increíble serie en septiembre.

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Éxitos históricos en la Serie A

El técnico italiano se labró una gran reputación en los banquillos antes de trasladarse a Oriente Medio. Goza de un enorme prestigio en su país tras sus exitosas etapas al frente de la Lazio y el Inter.

Durante su etapa en Milán, Inzaghi dio a la afición de San Siro un prestigioso Scudetto. También conquistó dos Copas de Italia y tres Supercopas de Italia mientras dirigía al Inter, en un periodo de dominio continuado en las competiciones nacionales.

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Su capacidad táctica también dio frutos en Europa. Inzaghi llevó al Inter a dos finales de la Champions League y se consolidó como uno de los entrenadores de élite del fútbol mundial antes de marcharse a Arabia Saudí.

Los grandes clubes siguen la situación de Inzaghi

La próxima disponibilidad de Inzaghi provocará inevitablemente numerosas especulaciones sobre un inminente regreso al fútbol italiano. Es probable que varios grandes clubes sigan de cerca su situación contractual durante los próximos meses.

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Informaciones publicadas anteriormente en octubre apuntaban a que tanto la Juventus como el Napoli podrían convertirse en posibles destinos para el experimentado entrenador. Su fichaje por cualquiera de los dos clubes supondría un regreso por todo lo alto al primer plano de la Serie A.

Sin embargo, su futuro en los banquillos no tiene por qué estar en Italia. Según las informaciones, también hay interés desde la Premier League, por lo que a Inzaghi no le faltarán opciones atractivas cuando deje oficialmente el Al Hilal este junio.