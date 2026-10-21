¿Simone Inzaghi a la Juventus? El exentrenador del Inter aparece como candidato sorpresa para sustituir al cuestionado Luciano Spalletti

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Luciano Spalletti está bajo presión en la Juventus tras un inicio titubeante de la nueva temporada de la Serie A. Según informaciones recientes, el exentrenador del Inter Simone Inzaghi se perfila como el principal candidato para sustituirlo.

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Crece la presión en Turín

Spalletti está sometido a un intenso escrutinio en la Juventus tras un decepcionante inicio de la temporada actual. El técnico italiano ha arrancado con dificultades y solo ha sumado 11 puntos en sus primeros siete partidos de la Serie A. Con tres victorias, dos empates y dos derrotas, la Juventus ya se ha quedado rezagada.

La directiva del club esperaba un comienzo mucho mejor, por lo que la posición de Spalletti en el Allianz Stadium es cada vez más precaria. Pese a la mala racha, los directivos y los propietarios siguen siendo reacios a destituir al técnico toscano a mitad de temporada. Spalletti firmó con el club un contrato de larga duración que se extiende hasta 2028.

Planes de emergencia

Aunque la directiva prefiere tener paciencia, su postura cambiará inevitablemente si los resultados en la competición nacional no mejoran en los próximos meses. Si la mala racha continúa, los responsables del club se verían obligados a nombrar a un entrenador interino para enderezar el rumbo. Stefano Pioli y Antonio Conte han surgido como posibles opciones para asumir el cargo de forma provisional si resulta necesario un cambio inmediato a mitad de temporada.

Ambos técnicos italianos cuentan con una trayectoria contrastada al máximo nivel del fútbol italiano. Sin embargo, si Spalletti continúa en el cargo hasta mayo pero no logra la clasificación para la Champions League, la cúpula buscará un sustituto permanente. Quedarse fuera de la principal competición europea supondría incumplir por completo el objetivo mínimo de la temporada.

Getty Images

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Inzaghi encabeza la lista de candidatos

Si la Juventus busca un nuevo entrenador a largo plazo, Inzaghi, actual técnico del Al-Hilal, figura entre sus principales candidatos, según Gazzetta. El exentrenador del Inter es muy valorado por los principales responsables de la toma de decisiones en Turín. Inzaghi cuenta con una trayectoria extraordinaria en la Serie A, donde llevó al Inter al título de liga en la temporada 2023-24.

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También conquistó dos Copas de Italia y tres Supercopas de Italia durante su exitosa etapa en Milán. Además, el técnico demostró su valía en Europa al llevar al Inter a dos finales de la Champions League, en 2023 y 2025. Su experiencia al máximo nivel, su capacidad para desarrollar jugadores y su conocimiento táctico lo convierten en un candidato atractivo a largo plazo.

Meses decisivos por delante

El futuro inmediato depende por completo de la capacidad de Spalletti para dar un giro rápido a los resultados sobre el terreno de juego. La Juventus debe encadenar victorias con regularidad para mantener vivos sus objetivos en la liga y aliviar la presión sobre sus dirigentes. Si el actual cuerpo técnico no consigue acabar entre los cuatro primeros, se producirá un cambio importante en el banquillo.

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Inzaghi podría entonces protagonizar un regreso sonado al fútbol italiano antes de la temporada 2027-28. Por ahora, la directiva seguirá de cerca los próximos partidos de la Serie A antes de tomar una decisión definitiva sobre el banquillo. Las próximas semanas serán decisivas para todos los implicados en el Allianz Stadium.