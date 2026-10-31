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Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Simón: Rechazaría una oferta de 150 millones de euros para quedarme en el Bilbao

Unai Simón
Athletic Club
España
Primera División
World Cup
España

Gran muestra de lealtad del guardameta español

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El guardameta Unai Simón encarna su enorme compromiso con el Athletic de Bilbao, uno que va más allá de los límites de los contratos y los acuerdos, ya sea a través de sus declaraciones o de sus actos.

Simón renovó su contrato con el Athletic de Bilbao sin incluir una cláusula de rescisión el 24 de mayo de 2024, algo cuyas razones ha explicado ahora en unas llamativas declaraciones.

Simón afirmó, en unas declaraciones recogidas por el diario español «Marca»: «No creo que la cuestión de tener o no una cláusula de rescisión refleje necesariamente la verdad de tus sentimientos hacia el Athletic de Bilbao. Al final, cuando quieres demostrar que amas algo o a alguien, lo haces a través de tus actos diarios. Tienes que demostrarlo cada día».

Simón subrayó que su relación con el Athletic de Bilbao va mucho más allá de lo que estipulan los contratos, y añadió: «No me iré de este lugar. Aunque alguien viniera y pagara el valor de la cláusula de rescisión de 150 millones, tampoco me marcharía. No quiero irme. Si el Athletic de Bilbao me dice la próxima temporada que no quiere que continúe, haré las maletas y me iré, a pesar del enorme dolor que eso conllevaría, pero mientras el club desee que me quede aquí, no me moveré de mi sitio».

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Como prueba del tamaño del amor que Simón siente por el club, estableció una comparación entre las celebraciones del título de la Copa del Rey y las celebraciones de la victoria en el Mundial, explicando: «No hay comparación alguna entre las celebraciones de la Copa del Rey y las celebraciones del Mundial. Para mí, los cinco días que viví tras ganar la Copa del Rey junto a mis amigos, mis allegados y mis compañeros no se parecen en absoluto al homenaje que recibí tras el Mundial, que representa a nivel profesional lo máximo a lo que puede llegar cualquier jugador».

Y concluyó: «Pero a nivel de pasión y de las emociones que transmites a la gente o que la gente te hace sentir, la cosa es completamente distinta, al menos para mi entorno. Aquellos cinco días fueron de los más maravillosos de mi vida, y se completaron de forma excepcional con el desfile de celebración del trofeo a bordo de la embarcación tradicional, que fue asombroso».

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