Simeone y la crisis del Atlético: "El primer responsable soy yo"

El técnico argentino se culpó de la derrota en Leverkusen "porque no hay una motivación para que el equipo responda".

Diego Simeone tuvo que hacer autocrítica después de que el perdiera este miércoles en su visita al en la UEFA . "Buscamos encontrarnos, el primer responsable del primer tiempo soy yo porque no hay una motivación para que el equipo responda, nos costó asociarnos, no tuvimos ocasiones, y en el segundo tiempo todo lo contrario. Cuando las palabras son reiterativas no tienen sentido, hay que tener hechos", comentó.

Diego Costa: "No me parece justo apuntar solo a un futbolista cuando el inicio del partido no fue bueno del entrenador, había once en el campo".

Mala racha: "Cuando no llegan los resultados que uno necesita hay cosas por mejorar, trabajar, hablar dentro del grupo. Entender el momento emocionalmente que tiene el equipo y trabajar en consecuencia para que pueda responder. Hoy, con dos a cero abajo tuvimos el gol del empate, pero todas esas situaciones que nos pueden dar tranquilidad no aparecen, hay que buscarlas. Cuando las situaciones no son las que uno necesita hay que concentrarse el doble, tener la humildad, aceptar que el equipo tiene pasajes que no son buenos y trabajar, tener la humildad de estar tranquilos eligiendo por donde ir".

Mal inicio de partido: "Pensábamos que con Correa nos generaba tener más controlado la mitad de la cancha para salir a la contra ante un equipo que se abre demasiado y generar contras por dentro, al recuperar la pelota, la perdíamos y nos invitó a poner a ángel a la derecha y trabajar con los delanteros por el centro. En el segundo tiempo buscamos alternativas, como en la que Álvaro no pudo rematar esa clara que tuvo".

Errores defensivos: "Evidentemente, en el fútbol siempre hay errores y aciertos y debemos aceptar que estas situaciones suceden, la pelota parada nos costó, lo hicieron muy bien golpeando al primer palo con gente con altura, así vino el primer gol. En el segundo apareció tras esta situación concreta. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, con tranquilidad, sabiendo donde estamos jugando y como estamos jugando. Fortalecer las situaciones positivas que tenemos. Empezamos pensando en dar continuidad a los que hicieron un buen segundo tiempo en y hoy terminaron muy bien los que estuvieron en el segundo tiempo. El primer responsable soy yo, está claro que hay algo que tendré que mejorar".