Simeone y el cambio de estilo del Atlético de Madrid: "Sigo lo que el equipo me pide"

El Cholo habló del cambio de estilo que la prensa ve en su equipo y valoró la convocatoria de Koke y Llorente con la selección española

Diego Pablo Simeone compareció en sala de prensa previa al choque ante el . El técnico argentino repasó el momento del equipo, habló sobre el presunto cambio de estilo que la prensa ve en su equipo y también tuvo palabras para valorar la convocatoria de Koke y Llorente con la selección española. Acerca del supuesto cambio de estilo del Atlético, el Cholo contestó: "No me detengo a valorar si es una evolución o un cambio de forma. Sigo lo que el equipo me pide y ahora pide eso. Nosotros nos acercamos a lo que creo que nos acerca al objetivo, que es lo más importante", explicó.

"Nos pone muy contentos por Koke y Llorente"

Sobre la citación de Koke y Llorente con la selección española, Simeone explicó: "Luis Enrique buscará lo mejor para lo que quiere proponer con la forma de sus futbolistas. Los entrenadores buscamos lo que mejor le haga a los futbolistas. Nos pone muy contentos por Koke, por como ha trabajado para tener esta oportunidad de volver y ni que hablar de Marcos, con un momento espectacular donde tiene el premio al trabajo que deberá reflejar en cada entrenamiento", dijo.

El Cholo cree que Kondogbia dará muchas alternativas

En cuanto a Kondogbia, Simeone profundizó sobre su nuevo jugador: "Es un jugador importante, que nos va a venir a ayudar. Alzará la competencia en la mitad del campo y hará que futbolistas como Saúl, Llorente y Koke puedan dar alternativas en otras posiciones. Esperamos lo mejor que pueda darnos, que será lo mejor para él y para el club. Esperamos que, con trabajo y tiempo, porque lleva un día y medio, se pueda enganchar a como están todos sus compañeros en el equipo".

Sobre si Kondogbia tiene opciones de ser titular mañana, fue escueto: "Tiene opciones como todos lo chicos dentro del equipo y estamos contentos con su llegada".

Simeone alaba al Cádiz y "extraña" que haya aficionados en las gradas

Y en cuanto al partido ante el Cádiz, el Cholo tuvo muchos elogios: "Me gustaría hablar del Cádiz, que ha ganado todo fuera, ha trabajado muy bien, tiene el trabajo colectivo en base y está haciendo un gran trabajo", dijo, para después insistir en que jugar sin público, se nota: "Extrañamos mucho a nuestros aficionados y ojalá que con el tiempo podamos acercarnos al menos como en , donde hay un poco de público en las gradas".