Simeone: "Viendo al Barcelona, más contento estoy con mis jugadores"

El técnico del Atlético se muestra orgulloso con su equipo y la temporada que están realizando, sobre todo comparándolo con el conjunto blaugrana

Diego Pablo Simeone ha comparecido ante los medios de comunicacion tras la convincente victoria del Atlético ante el Villarreal (2-0) para analizar el partido y, sobre todo, el papel de Álvaro Morata, que ha estrenado su casillero particular con su primer gol como rojiblanco.

Diferencia Morata - Costa

"No busco ni diferencias ni comparaciones. Son dos jugadores importantes, compatibles, y pueden ayudar. Morata convirtió dos goles legales que no pudo tener en su haber por malas interpretaciones. Después la entrada de Diego Costa dio más profundidad y mantuvimos esa sensación de peligro constante".

Morata y Lemar

"Es un jugador que tiene características que son fantásticas para nuestro juego. En el partido contra el Real Madrid tuvo profundidad, en Vallecas aguantó y al final contra la Juventus demostró jerarquía. A Lemar lo vamos a seguir sosteniendo porque creo que tiene unas condiciones enormes, cuando sepa quitarse ese peso que le hemos dado en cuanto a trabajo nos dará muchas alegrías".

Koke

"Koke es el jugador que mejor interpreta la transición defensa-ataque. Elige bien el 95% de las cosas que hace. Eso es un don y espero que siga así. Thomas, Saúl, Rodrigo son más posicionales; Lemar, Correa o Vitolo son más ofensivos. Koke reúne todo".

Gestión de emociones tras la Champions

"Muy difícil jugar después de Champions League, después de gastar tantas energías emocionales y contra el rival superpoderoso que enfrentamos. Los chicos interpretaron muy bien el juego".

Reacción de la grada y perdón por su gesto

"Pedí disculpas, no perdón, que no es lo mismo. En ningún momento me referí a los jugadores de la Juve, ni al entrenador, ni a su gente. Fue una mala expresión hacia mis jugadores".

¿Si Messi no afloja, no se gana la Liga?

"Me encanta. Vi al Barcelona ayer y más contento estoy de mis jugadores y de la temporada que estamos haciendo hasta este momento".