Simeone tras la eliminación del Atlético: "La responsabilidad es absolutamente mía"

El técnico colchonero valoró la sorprendente eliminación en dieciseisavos de la Copa ante la Cultural Leonesa.

Diego Simeone sufrió este jueves uno de los golpes más duros en su carrera como entrenador del tras ser eliminado de la ante un rival de como la . "Nos quedamos afuera de una competición que es muy bonita porque no te permite un traspié. Obviamente queda mejorar. Felicitar al rival y nosotros, mirar para adentro", explicó.

¿Su momento más difícil en el Atleti?: "Siempre hubo momentos complicados en todas las temporadas. A veces por quedar fuera de la Champions, alguna otra vez por perder dos finales... y esta oportunidad. Después de tanto tiempo es normal que pueda suceder. Desgraciadamente no debería suceder. Buscamos cambiar, refrescar el ataque... Tuvimos situaciones de gol, pero no las pudimos concretar. El rival mereció la victoria".

Las ocasiones falladas: "Me viene en mente la acción de Vitolo, de João, de Saúl de cabeza, no sé si otra de Thomas... Tuvimos varias. No pudimos marcar y está claro que la responsabilidad es absolutamente mía".

¿Se siente con fuerzas para seguir?: "No me han cambiado los penales en la Champions, el alargue en la Champions, cuando quedamos afuera en octavos y no me va a cambiar ahora. Tengo una plantilla importante y seguramente los resultados nos acompañarán en breve".