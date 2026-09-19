Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mostró su respeto por José Mourinho, su homólogo en el Real Madrid, y expresó su admiración por su estilo de juego antes del derbi que enfrentará a ambos, aclarando además la situación de su estrella Julián Álvarez de cara al encuentro.

Simeone se prepara para enfrentarse al Real Madrid mañana domingo en el estadio "Riyadh Air Metropolitano", en la séptima jornada de LaLiga.

En la rueda de prensa celebrada este sábado, se le preguntó a Simeone por las principales claves del enfrentamiento, y explicó: "Las características de cada equipo. Ellos tendrán una transición mejor que la nuestra, y más vertical... Son jugadores fuertes, y juegan de esta manera".

Y añadió, según recogió el diario "AS": "Tenemos que interpretar el partido de la mejor manera posible, para que nuestras pérdidas de balón no hagan que sus jugadores se sientan más cómodos en las transiciones tan rápidas que poseen".

La situación de Julián Álvarez

Sobre la situación de Julián Álvarez de cara a participar en el derbi, Simeone dijo: "Estará con nosotros. Decidiremos si empieza el partido de inicio o entra en la segunda parte".

Álvarez no participó en los dos últimos partidos del Atlético de Madrid por no estar en condiciones, pero volvió a los entrenamientos ayer viernes.

Su relación con Mourinho

Sobre su relación con José Mourinho, Simeone dijo: "Hablar de muchos años atrás no me conviene. Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Soy un admirador suyo, y él conoce el aprecio que le tengo".

Y añadió: "Ojalá podamos competir como lo hicimos cuando nos enfrentamos a él".

Simeone ya se enfrentó a Mourinho en su primera etapa con el Real Madrid (2010-2013), teniendo en cuenta que el técnico argentino perdió los tres partidos que jugó contra el "Special One" en LaLiga.

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Los nuevos jugadores

Sobre la adaptación de Grimaldo al equipo, el entrenador del Atlético dijo: "Es normal que su adaptación sea gradual. Ya asumió la responsabilidad ante la Real Sociedad, lanzó el penalti, y después dio la asistencia decisiva".

Y añadió: "Necesitamos ayudarle en la faceta defensiva, y que eleve su nivel de esfuerzo para lograr el equilibrio entre su talento ofensivo y la faceta defensiva. Tenemos que ayudarle, y él tiene que ayudarnos".

Sobre cómo tratar a los nuevos jugadores antes de un partido de esta magnitud, Simeone dijo: "No soy de las personas que dan consejos. Es normal que haya presión sobre los nuevos jugadores, por la ilusión que genera un partido así, y también por la calma".

Y recalcó: "La calma. El fútbol necesita calma. Estos jugadores tienen el talento. Y hay una sola palabra que lo resume todo: la confianza".

Lookman

Sobre Ademola Lookman, Simeone dijo: "Es un jugador de una calidad que no tenemos, y es el más capaz de marcar la diferencia en los duelos individuales, y nosotros necesitamos eso".

Y añadió: "Sus cualidades ofensivas nos han beneficiado mucho desde su llegada. Su inicio no ha sido como me hubiera gustado que fuera, pero aparecerá, porque tiene cosas diferentes".

El ambiente de Madrid

Sobre el ambiente que vive la capital española durante este periodo, Simeone dijo: "La ciudad vive una semana increíble. Participé en la carrera de Fórmula 1, y fui a ver a Shakira. Y ahora hay derbi".

Y añadió: "Madrid crece. Hay una energía muy buena".

La tensión del derbi

Sobre la evolución de la competencia por los puestos del centro del campo, Simeone dijo: "Esto hace que tengamos competencia en el centro del campo con Koke, Holmund y Cardoso... Cada uno de ellos tiene características diferentes".

Y concluyó: "Esperamos acertar en la elección".

Sobre el estado anímico antes del enfrentamiento contra el Real Madrid, Simeone dijo: "El derbi es diferente. Hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad, y por la competencia que hemos podido recuperar durante los últimos quince años".

Y cerró sus declaraciones diciendo: "La confianza es un valor importante en este partido".

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