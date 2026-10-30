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Atletico de Madrid v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Simeone sorprende a todos con el campeón de la Liga y se burla de la nueva decisión arbitral

D. Simeone
Atlético Madrid
Levante vs Atlético Madrid
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antes de ser su primera víctima

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Horas antes de una batalla que podría poner patas arriba la clasificación de LaLiga, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lanzó un mensaje contundente: el título de LaLiga de esta temporada no será para quien mejor juegue, sino para quien más resista.

Simeone compareció este viernes en una rueda de prensa previa al esperado enfrentamiento ante el Levante, previsto para mañana sábado, un partido importante, ya que una victoria del Levante podría complicar el camino de los rojiblancos en su pugna con el Barcelona, mientras que un triunfo del Atlético avivaría la encendida lucha por el liderato.

La gestión del esfuerzo es la clave

Sobre cómo mantener el nivel, Simeone dijo con su habitual franqueza: "Alcanzar el máximo nivel de rendimiento en cada partido es algo sumamente complejo; para lograrlo debemos gestionar bien nuestros esfuerzos, los cambios y cómo motivar a los jugadores".

Y añadió el técnico argentino: "Necesitamos hacer un partido fuerte ante un rival que sabe jugar en su campo y tiene un espíritu alto, y debemos controlar el desarrollo del partido y hacerle daño".

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El técnico argentino reafirmó su apego a su famosa filosofía del "partido a partido", y rechazó dejarse arrastrar por los cálculos del liderato tempranero.

Un mensaje humano y la definición del campeón

La rueda de prensa no estuvo exenta del lado humano, pues Simeone abrió su intervención comentando el trágico accidente del tren de Orda: "Es un momento difícil, y estamos del lado de las familias de las víctimas; es un momento complejo que nos exige un gran respeto, y esperamos que las cosas mejoren en el futuro".

Y sobre la lucha por el título, en la que a su equipo solo le separan dos puntos del liderato, Simeone resumió su filosofía con una frase que será el lema de la temporada: "Pasaremos por buenos momentos, malos momentos y momentos intermedios, así es la vida; quien sea capaz de superar los momentos difíciles será quien pelee por el título".

El doble enfrentamiento ante el Barcelona

Simeone abordó el apretado calendario que enfrentará a su equipo al Barcelona dos veces en menos de un mes debido a la modificación de las fechas de LaLiga por su vinculación con la Supercopa de España en febrero, y comentó con calma: "Esto es lo que pasa cada año, se adelantan las fechas de los partidos por la Supercopa; no lo veo complicado, es simplemente una situación derivada de la carga de partidos".

En cuanto a los nombres, elogió al portugués Morten Hjulmand diciendo: "Hace un gran esfuerzo y compite con jugadores como Koke, Barrios y Cardoso, que están rindiendo de forma destacada; Mendoza y Obeid también lo están haciendo bien; Hjulmand tiene la personalidad adecuada para alcanzar lo que aspira".

También defendió al joven Arnau, describiéndolo como alguien que "trabaja con muchas ganas, y el salto de su nivel anterior al actual no es fácil", mientras que reafirmó su plena confianza en Lookman pese a no estar en su mejor momento: "Confiamos mucho en él, y solo tenemos que confiar en su evolución".

Ironía sobre la nueva medida

Simeone cerró su rueda de prensa con un comentario irónico sobre la histórica medida de que los árbitros concedan entrevistas a los medios tras los partidos, que arrancará por primera vez después del partido de su equipo ante el Levante, al decir sonriendo: "Espero que hablen de mí de forma positiva y que las cosas salgan bien".

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