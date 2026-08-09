Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, analizó la gran evolución que ha vivido el club desde que asumió el cargo hace 15 años, subrayando que el ascenso en la posición del equipo ha ido acompañado de un notable aumento en el techo de las aspiraciones.

Simeone dijo, en declaraciones recogidas por el diario Mundo Deportivo: "Antes ganar era una fuente de felicidad; ahora, en cambio, se ha convertido en una fuente de alivio".

El técnico argentino añadió: "Ahora sufro porque hemos llevado al club a un lugar en el que estamos más expuestos a la presión, con el techo de las expectativas elevado en gran medida y, por tanto, nuestra responsabilidad se ha vuelto enorme. Ya no basta con hacer una buena temporada".

Simeone consideró que satisfacer las aspiraciones de la afición después de la temporada pasada no es una tarea fácil, tras haber llegado el equipo a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, haber perdido la final de la Copa del Rey en la tanda de penales y haber terminado la liga en el cuarto puesto.

Explicó: "Debemos llegar a la final de la Liga de Campeones de Europa, ganar la Copa del Rey y terminar la liga en uno de los dos primeros puestos, en un campeonato que incluye al Real Madrid y al Barcelona".

El técnico argentino, quien insistió en que todavía tiene la energía necesaria para seguir dirigiendo al equipo, afirmó que esta temporada el Atlético trabajará en "recuperar la solidez defensiva que perdimos, especialmente en la Liga de Campeones de Europa", además de trabajar en "aumentar la contribución de los jugadores del centro del campo en la anotación de goles".

Dijo: "Sigo creyendo que somos capaces de aspirar a conseguir lo que quieren nuestros aficionados, es decir, ganar títulos. Daremos lo máximo que tenemos para lograrlo".

Y continuó: "Cuando llegué al Atlético, el club no ganaba la liga desde 1996; luego conseguimos el título en 2014, es decir, 18 años después. Y volvimos a ser campeones en 2021, siete años después. El equipo debe reducir aún más estos periodos".

En cuanto a su futuro con el Atlético de Madrid, Simeone no puso un marco temporal claro para su continuidad, afirmando que no busca batir los registros de entrenadores como Arsène Wenger, que pasó 22 años con el Arsenal, o Alex Ferguson, que estuvo 27 años con el Manchester United.

Dijo: "Solo pienso en la energía, la fuerza y la humildad que necesitamos para estar aquí".

Simeone señaló la dificultad de la competición en España, diciendo: "Estamos en un club que compite con dos grandes potencias (...). Ahora estamos en un lugar destacado, pero los equipos que están detrás de nosotros quieren competir con nosotros".

Y añadió: "En el Atlético siempre debes estar en plena concentración y al 110%, porque el 100% no basta para ganar en España. Tienes que evolucionar cada día y no perder la humildad, porque los equipos que están detrás de nosotros siguen evolucionando".

Simeone tampoco cerró la puerta a la posibilidad de dirigir a la selección de Argentina en el futuro, diciendo que eso podría ocurrir "más adelante".

El técnico argentino elogió lo que hizo la selección de su país en el último Mundial, así como al director técnico Lionel Scaloni, cuyo trabajo describió como "enorme", pero reconoció que España fue la parte mejor en el partido final.

Y cuando se le preguntó a Simeone sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid o al Barcelona algún día, respondió de manera llamativa: "Uno de ellos es imposible, con toda seguridad. En cuanto al otro, no lo creo".

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