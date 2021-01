Simeone: "Siempre pienso que me pueden echar mañana y pienso partido a partido"

El preparador argentino del Atlético de Madrid habló en la previa del duelo ante el Athletic Club en el Metropolitano

Diego Pablo Simeone, entrenador del , compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante el en el Estadio Metropolitano. Tras el KO de la ante la UE Cornellá, de , el argentino quiso repasar la actualidad rojiblanca ante las preguntas de los periodistas. Acerca de la eliminación copera y si le preocupa el temporal de nieve: "Ayer pudimos entrenar, con frío y con nieve, pero nos pudimos mover. Hoy no hemos podido entrenar, pero buscamos alternativas para que los jugadores lleguen de la mejor manera posible. Esperemos que el campo pueda responder en el partido de mañana".

Sobre la derrota ante el Cornella y el próximo partido ante el Athletic, Simeone contestó: "Siempre una derrota no es buena. Tiene su tiempo de masticarla para dejarla a un costado e interpretar que hay otra competición donde el equipo está muy bien. Es un partido duro ante un rival duro, que ha cambiado de entrenador y que en todos los equipos que ha estado ha tenido una competencia imoportante y con personalidad. Ante el Barça, el Athletic jugó un buen partido".

Acerca de los percances de Joao Félix y Giménez, Simeone explicó: "Joao Félix y Josema Gim--énez estuvieron moviéndose con los compañeros e irán convocados. Veremos cómo están pero van mejorando. En cuanto al club, hablamos siempre con el club, no dejamos de hablar ni cuando ganamos, ni cuando perdemos, estamos en la misma sintonía de siempre".

Acerca de las eliminaciones coperas, le preguntaron a Simeone por una explicación y si se está tirando la Copa estos años: "Son interpretaciones, cada uno puede interpretar la situación como quiera. Nosotros entendemos que ante Cultural y Cornella fueron superiores a nosotros. Llevamos a la gente que pensamos que podían llevar adelante el partido. El resultado deja claro que la responsabilidad es mía. No hay más que explicar. Fueron superiores y ganaron. Es una competición donde el que se equivoca, pierde", dijo el Cholo.

Sobre las palabras que dijo Simeone sobre su futuro en el Atlético de Madrid, Simeone comentó: "Es difícil intentar explicar sensaciones y sentimientos cuando uno se expresa. Creo que siempre soy sincero en lo que expreso. Siempre pienso que me pueden echar mañana y no me alejo del partido a partido. Después, es normal que cada uno, en búsqueda de lo que quiere, quiera ver su interpretación. Contesté lo que siento: estoy muy feliz en el Atlético de Madrid. Venimos de un año de transición a un año donde el equipo está siendo más contundente y equilibrado. Después, cada uno es libre de pensar lo que prefiera. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad, la seguimos sosteniendo", dijo.

Y sobre si habló con sus jugadores del KO de Copa, comentó: "Cuando hay jugadores que no tienen rodaje me siento responsable. Me baso en eso. Posiblemente el jugador que le tocó jugar no tenía el tiempo para demostrar y eso es responsabilidad porque no le di ese tiempo anteriormente. Primero, pienso en lo que podemos mejorar. Y segundo, tengo un equipo muy bueno que el otro día no pudo jugar el equipo que quería. La responsabilidad mayor siempre es mía", zanjó.