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Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló sobre la posibilidad de acudir al mercado de fichajes de invierno y admitió la necesidad de reforzar la plantilla para seguir compitiendo con el Barcelona y el Real Madrid.

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El diario Sport publicó las declaraciones de Simeone en la rueda de prensa previa al partido entre el Atlético de Madrid y el Elche, que se disputará mañana sábado, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga.

Cuando se le preguntó si espera algún fichaje en enero, el Cholo fue claro y aseguró que el club trabaja en esa dirección junto al director deportivo, Mateu Alemany.

«Hablamos con él para trabajar y seguir mejorando. Según las posibilidades que tenga el club, pero sí, necesitamos jugadores», afirmó.

El técnico argentino considera que incorporar nuevos jugadores será importante para que el Atlético de Madrid se mantenga en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

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Preguntado sobre si ve al equipo más cerca de los dos primeros clasificados, respondió: «Eso lo dirá el final de la temporada, la acumulación de partidos. Está claro que necesitamos reforzarnos para seguir estando cerca del lugar que ocupamos ahora; si no, será muy difícil».

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La estabilidad de la que gozan el Barcelona y el Real Madrid también tuvo su espacio en la rueda de prensa.

Cuando se le planteó a Simeone la posibilidad de que haga falta sumar 100 puntos para ganar el título de LaLiga, el técnico argentino se negó a especular sobre lo que pueda ocurrir: «No tengo ni idea, sinceramente no tengo ni idea. El destino solo lo conoce Dios, y tendríamos que preguntárselo a él».

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Antes de pensar más allá, el entrenador quiso centrar toda la atención en el duelo ante el Elche.

Preguntado por la fiabilidad del rendimiento de su equipo lejos de su estadio en comparación con sus partidos en casa, el argentino señaló que ya había dado su explicación sobre este asunto tras el encuentro ante el Getafe.

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«Ya lo explicamos después del partido del Getafe, y ahora pensamos en el Elche, que no ha logrado buenos resultados en su campo, pero es un equipo que compite bien, ha hecho buenos partidos y podría haber ganado o empatado. Tendremos que llevar el partido hacia donde creemos que podemos hacerle daño», explicó.

Simeone también elogió el rendimiento de dos jugadores del rival, Germán Valera y Morcio, a quienes conoce desde su etapa en el Atlético de Madrid.

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Sobre Valera, dijo: «Está mostrando un nivel extraordinario, ha crecido mucho y se ha inventado nuevas posiciones en las que se ha acostumbrado a jugar. Es un jugador trabajador y rápido, lo conocíamos desde pequeño y siempre deseamos lo mejor a los jugadores que han pasado por aquí».

En cuanto a Morcio, Simeone destacó sus cualidades y su aportación al Elche: «Es un jugador con espíritu de lucha, trabajo e inteligencia para entender los movimientos y las posiciones. Le da una gran ayuda al Elche, y mañana nos veremos y nos saludaremos».

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El Cholo también habló de Jonathan David, tras ser preguntado por su evolución y su papel en el equipo. El técnico argentino aseguró que sigue contando con el delantero, incluso cuando no dispone de minutos.

«Desde el principio, e incluso cuando no ha jugado algunos partidos, es un jugador que nos aporta y nos ayuda. Se mueve bien sin balón, tiene movimientos que necesitamos y, cuando le toque jugar, ojalá ofrezca el mismo nivel que mostró en sus mejores momentos desde que llegó», señaló.

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Mendoza fue otro de los nombres que acapararon atención en la rueda de prensa. El entrenador valoró positivamente su evolución, aunque admitió que necesitó algo de tiempo para adaptarse a las exigencias del Atlético de Madrid.

«Sigue creciendo, el cambio fue grande para él. Al principio le costó adquirir el ritmo y la fuerza necesarios para llegar al nivel que muestra hoy, tanto en la competición como en los entrenamientos. Se preparó bien durante el verano para llegar con mejores herramientas para competir. Tiene calidad y espero que siga aumentando su intensidad para poder competir», afirmó Simeone.