Simeone: "No perdimos por el VAR, sino por la contundencia del rival"

El entrenador argentino valoró el trabajo del Real Madrid y restó importancia a las polémicas arbitrales.

El derbi de Madrid estuvo lleno de polémicas, pero Diego Simeone valoró la "contundencia" del Real Madrid en la victoria de los blancos sobre su equipo, el Atlético.

"No suelo opinar del VAR. Crecerá, mejorará y nos hará más eficaces a todos. No tengo la oportunidad de ver las imágenes pero espero que haya acertado. No creo que hayamos perdido por el VAR", aseveró el preparador argentino en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"El rival estuvo fuerte. Ellos tuvieron mucha contundencia y a partir de ahí los caminos se le abrieron para el partido que jugaron", agregó.

Simeone siguió siendo consultado por las polémicas de la tarde, a lo que contestó: "A ver, una acción de penalti es una posibilidad importante de gol. No estoy en la cabeza de los futbolistas, pero estamos acostumbrados desde el Mundial con situaciones que alteran, celebras un gol y luego no, o no festejarlo y después sí porque te lo dan. Los jugadores están preparados. El rival ha sido mejor y sobre todo más contundente. Con esa contundencia hizo un partido muy bueno. Le felicitamos y nosotros, a preparar lo que viene".

Sobre la posibilidad de que el Barcelona gane en Bilbao y tome nueve puntos de ventaja, señaló: "Esperemos a su partido y en la próxima conferencia contesto".

En cuanto a la suplencia de Rodri, explicó: "Tenía una molestia desde el partido ante el Betis, el miércoles reapareció la molestia, el jueves y viernes se entrenó poco y tenía dudas y estos partidos con dudas desde el inicio era complicado jugarlos. Tenía dudas y estos partidos con dudas son difíciles de jugar. Hablamos con el médico, y pensamos que mejor utilizar al final que los 90 minutos".

Este mes se juega la ida de octavos de Liga de Campeones contra la Juventus y Simeone asegura que "no pensamos en la Champions, sino en ponernos fuertes y en hacer un partido importante con el Rayo. Es una derrota merecida, toca mejorar, levantarse rápido y preparar el partido liguero ante el Rayo".