Simeone: "Los rivales nos conocen más, hay que evolucionar y cambiar"

Conferencia de prensa en la previa del duelo ante el Milán de la Liga de Campeones.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido en sala de prensa en la previa del duelo ante el Milán de la Liga de Campeones. El Cholo pedido a sus jugadores que aumenten "la agresividad en las áreas" y ha reconocido que, en este momento de dificultad para el grupo, están obligados a "evolucionar y buscar otros caminos que sorprendan" a sus rivales.

Mejorar para poder crecer. "En varios de los partidos que hemos jugado hasta hoy, el rival ha buscado quitarnos más espacio para que nosotros tengamos que generar más juego en consecuencia de la posesión. El mejor partido que hicimos fue contra el Villarreal contra un equipo que también se refugió para aprovechar los espacios que podemos dejar libres. Con el Bilbao creo que hicimos un muy buen partido y en esa línea es donde tenemos que crecer", analizó Simeone en rueda de prensa.

Nuevos caminos. "Está claro que venimos de una temporada en la que muchas situaciones ya las conocen nuestros rivales y tendremos que evolucionar y buscar otros caminos que sorprendan y nos generen más posibilidades cuando aparezcan estas situaciones", analizó.

Aumentar la agresividad en las áreas. "En el fútbol, más allá del posicionamiento, más allá de cómo presiones, más allá de cómo superes líneas en ataque, las diferencias son en las áreas y ahí es donde la agresividad debe crecer para competir como queremos hacerlo", pidió.

El carácter del vestuario. Simeone cree que "el estado del equipo es positivo". "Tenemos gente muy experimentada y carácter, que juega muy bien y entiende que durante la temporada te puedes encontrar en distintas situaciones y hay que saber sobrellevarlas. Siempre esperamos lo mejor y siempre queremos más", valoró.

El rival, AC Milan. "Es un equipo que juega muy bien y tiene muy buenos resultados, Sobre todo en su liga. Hizo un gran partido contra el Liverpool, que tiene un entrenador que traslada sus características de juego muy claras al equipo. Será un partido duro. Y claro, me alegra volver a Italia siempre porque allí he pasado grandes momentos como futbolista y como entrenador", comentó.

Evolución del equipo: "El club hizo un gran esfuerzo. Lo ha hecho esta temporada con la llegada de jugadores importantes y la búsqueda de los mejores futbolistas para nuestro plantel".

Volver a San Siro. "No me detengo tanto en ese momento de aquella final de San Siro. Me centro en el presente, que es lo único que interesa, y en el partido que tenemos que jugar mañana".