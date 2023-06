Simeone: "Los jugadores me siguieron, volvieron a sentirse identificados"

El técnico del Atlético de Madrid concedió una entrevista en El Partidazo de Cope: "Nosotros estamos para ser terceros"

El entrenador del Atlético de Madrid, el 'Cholo' Simeone, ofreció una entrevista el pasado jueves al programa 'El Partidazo de COPE' repasando la actualidad del conjunto colchonero. Sus declaraciones repasan las salidas del club en invierno o el mal arranque de curso que contrasta con la gran segunda mitad de temporada.

Declaraciones de Simeone

Su salida del club. "Siempre analizo las situaciones y sé que puede haber algunas difíciles, no tengo dudas de que los primeros cuatro meses de la temporada fueron los más difíciles de lo que me tocó hasta ahora. Por la Champions League y porque el equipo no jugaba bien; entonces, el primer foco es el entrenador. Pero me paré, empezamos a trabajar en lo que me interesaba y no me centré en lo que no me influía. Los jugadores me siguieron, volvieron a sentirse identificados con una manera de jugar y estamos terminado la temporada en un buen momento. El equipo no jugaba bien y había que cambiar. Pero cambió porque hemos tenido menos lesiones, hemos tenido a un futbolista como Griezmann que juega mejor que los demás, Memphis nos dio competencia para que Morata y Correa estén mejor, De Paul estuvo mejor, Carrasco ha hecho una temporada extraordinaria. Nahuel también. Se repartieron los goles y ojalá después de esto cambiemos al equipo".

Gran segunda vuelta. "Han influido algunas cosas, ha habido lesiones importantes de los centrales, han crecido jugadores como Oblak, Nahuel, Koke... Álvaro marcó los 13 goles que siempre ha tenido y Griezmann ha podido jugar y ha hecho una temporada extraordinaria. Con Griezmann el equipo juega mejor".

Sistema. "Estamos jugando con cinco defensas desde hace cinco meses y nadie habla de que jugamos con cinco atrás. Son peleas sin sentido, el fútbol va relacionado según las necesidades de los equipos. No trato de convencer a nadie. Este año tenemos un gol menos que el Barcelona, el equipo juega bien. El que lo vea bien y el que no, pues bien".

Joao Félix. "Es nuestro jugador. Si no tiene el sitio en el Chelsea, tendrá que venir al Atlético para trabajar con nosotros. Tiene condiciones, es inteligente y tendrá lo que él quiera ser. Soy compatible con todo el mundo mientras podamos ganar. Es un chico que tiene condiciones, que juega bien, que siempre ha demostrado calidad. Con nosotros ha tenido picos y mala suerte porque se ha lesionado en algunos momentos. La pasada temporada fue irregular como todo el equipo. Ahora el equipo juega bien y si estuviera Joao estaría jugando bien. Yo no choco, le digo lo que siento, sabe muy bien mi perfil de entrenador y que juego con mucha alegría. No valoro lo que ha dicho porque entiendo el momento de los futbolistas, es un chico joven con un gran futuro, si es con nosotros mejore y si no en otro equipo. Nosotros trabajamos igual desde hace años. En el Chelsea, Lampard dijo lo de la cultura del trabajo. Si él quiere, tiene las condiciones para ser un gran futbolista. Tiene las herramientas".

'Unocerismo' en el Barça. "La gente crece y los equipos mejoran. El Barcelona defiende mejor que antes y ganó LaLiga porque defendió muy bien y atacó bien. Xavi dio herramientas para defender mejor. Yo sería feliz ganando todos los partidos 1-0. Significaría que hay una gran concentración en todos los partidos. El Barcelona no gana 1-0 porque se ha defendido, lo ha hecho porque no ha sido contundente para marcar más goles. El Barcelona tiene a Kounde, Araujo, un gran portero y Lewandowski. Así es más fácil".

El Atleti, ¿candidato a LaLiga? "Madrid y Barcelona tienen un problema si no salen campeones. Están para ganar LaLiga. Con nosotros, buscan confundir. Nosotros estamos para ser terceros, y si no somos terceros es un problema. De los últimos diez años, dos años campeones, dos segundos, este año podemos ser segundos... Estamos hablando de cosas complicadas. Salir campeón en el Atlético es algo extraordinario. Barcelona y Real Madrid tienen la obligación de ser campeones, nosotros la obligación de ser terceros. El Atlético está preparado para cuando Madrid y Barcelona fallen. Estamos para competir y estar a la expectativa, si se equivocan, estamos nosotros. Cuando el Atlético va quinto las críticas tienen que estar. El equipo jugaba mal, los jugadores no estaban a su nivel, el entrenador estaba mal. Yo siempre firmo ser el primero, pero si tengo que ser tercero, seré tercero. El club va en consecuencia de lo que trabajamos. Somos aspirantes a ser primeros, pero hay que entrar en Champions para seguir siendo aspirantes. Para el Madrid y el Barcelona somos una molestia".

Su futuro. "Tenemos un año más de contrato y estoy centrado para seguir dando lo mejor".

El VAR. "No sé qué es mano y qué no. La mayoría de jugadores no saben qué es mano. Entre los propios árbitros hay algo que no está claro: bajan al VAR, suben al VAR... Aun así, yo agradezco todos los días que haya venido el VAR. Porque tú ibas a la cancha del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid, me meto a nosotros para que no digan, y era imposible que te pitaran un penalti. ¿Cuántos fueras de juego hubo que fueron goles? Millones. Antes no tenías formas de verlo".